Συνελήφθη άνδρας στη Βόνιτσα, τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του και βρέθηκε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο

Στην σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας προχώρησαν οι αρχές οι οποίες διερευνούν σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράνομης κατοχής όπλων.Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (12/05) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας , σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής απειλής και περί όπλων.Η πρώην σύντροφος του άνδρα προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε και αναφέρει το pelop , ο άνδρας μετέβη τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι της και την απείλησε φραστικά.Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών, για τα οποία ο άνδρας δεν διέθετε τα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα κατοχής.Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- μία κυνηγετική καραμπίνα,- ένα πολεμικό τυφέκιο,- ένα οξειδωμένο περίστροφο,- δύο αεροβόλα όπλα,- μία κάννη κυνηγετικής καραμπίνας,- ένα ξιφίδιο με θήκη,

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος παρέδωσε στους αστυνομικούς ακόμη δύο κυνηγετικά όπλα – καραμπίνες, για τα οποία είχε άδεια κατοχής. Και αυτά κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο άνδρας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.