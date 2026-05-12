Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας για τον χανταϊό
Σε προληπτική καραντίνα έξι εβδομάδων τέθηκαν 12 εργαζόμενοι νοσοκομείου στην Ολλανδία, μετά από περιστατικό διαχείρισης δειγμάτων αίματος και ούρων ασθενούς με χανταϊό χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Radboudumc, στην πόλη Ναϊμέχεν, ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης θεωρείται πολύ χαμηλός και ότι η λειτουργία του νοσοκομείου και η φροντίδα των ασθενών συνεχίζονται κανονικά.
Ο ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 7 Μαΐου και ήταν επιβάτης του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Hondius.
Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, Μπερτίνε Λάχαους, δήλωσε ότι θα διερευνηθεί λεπτομερώς η διαχείριση του περιστατικού ώστε να αποφευχθούν ανάλογα συμβάντα στο μέλλον.
Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του στελέχους Andes σε εννέα. Αν και δεν δόθηκαν επίσημα στοιχεία για τις νέες περιπτώσεις, η ανακοίνωση ακολούθησε τις επιβεβαιώσεις θετικών τεστ σε έναν Ισπανό και έναν Αμερικανό πολίτη.
Εκτός από τα εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο ΠΟΥ εξετάζει ακόμη δύο ύποπτες περιπτώσεις: ένα άτομο που κατέληξε πριν υποβληθεί σε εξέταση και μία περίπτωση στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό, όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα διαγνωστικά τεστ.
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη ότι όλα τα ύποπτα περιστατικά έχουν τεθεί σε απομόνωση και παρακολουθούνται υπό αυστηρή ιατρική επιτήρηση, περιορίζοντας τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης.
