Τουρκία και Κατάρ δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο
⁠Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το στενό ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στην Ντόχα.



Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι το στενό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Αγκυρα συμμετέχει στις υπό το Πακιστάν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
