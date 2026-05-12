Ηλιούπολη: Κρατούσα το χέρι στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα για να κρατήσει τις αισθήσεις της, λέει ο άνδρας που βρήκε τις 17χρονες
Σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και βούτηξαν μαζί στο κενό.

Άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που έγινε το περιστατικό περιέγραψε τι συνέβη. «Άκουσα κραυγές και στη συνέχεια έναν δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια.

Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.

Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.


