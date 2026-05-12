Λουκέτο στο κατάστημα Notos στη Σταδίου τον Αύγουστο
Την παύση λειτουργίας του ιστορικού καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η διοίκηση στους εργαζόμενους, προκαλώντας αντιδράσεις από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων
Το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος της Notos στις οδούς Σταδίου και Αιόλου ανακοίνωσε ο όμιλος στους εργαζόμενους, με ημερομηνία παύσης λειτουργίας την 31η Αυγούστου 2026.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, η ενημέρωση έγινε έπειτα από συνάντηση της διοίκησης με το επιχειρησιακό σωματείο την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε και σε γραπτή ανακοίνωση προς τους εκατοντάδες εργαζόμενους του καταστήματος και των corners που λειτουργούν στο σημείο.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, η εταιρεία παρουσίασε το 2024 κέρδη ύψους 468 χιλιάδων ευρώ, αυξημένα κατά 105% σε σύγκριση με το 2023, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 129 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχώρησε σε νέες επενδύσεις σε άλλες δραστηριότητες, ενώ την ίδια χρονιά ολοκλήρωσε και εκτεταμένη ανακαίνιση του καταστήματος της Σταδίου.
Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων καλεί το προσωπικό να οργανωθεί και να αντιδράσει συλλογικά απέναντι στην απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος.
