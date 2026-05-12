Αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης: Οι ημερομηνίες που θα κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές
Η Ελλάδα καλείται να κλείσει ορόσημα, μεταρρυθμίσεις και αιτήματα εκταμίευσης μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια
Με ένα εξαιρετικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα μπαίνει πλέον η Ελλάδα στην τελική ευθεία για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν αν η χώρα θα καταφέρει να απορροφήσει χωρίς απώλειες το σύνολο των πόρων που δικαιούται από το ευρωπαϊκό πακέτο χρηματοδότησης. Οι τελευταίες οδηγίες της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη δείχνουν ότι μετά το καλοκαίρι του 2026 τα περιθώρια για καθυστερήσεις, διορθώσεις και παρατάσεις ουσιαστικά μηδενίζονται.
Πριν από μερικές ημέρες υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αναθεώρησης του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της τελικής φάσης για το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναθεώρηση έχει ως βασικό στόχο την οριστικοποίηση των οροσήμων και την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων χωρίς να αλλάζει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος.
Η νέα πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνει στοχευμένες ανακατανομές πόρων και ενίσχυση συγκεκριμένων δράσεων που θεωρούνται υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας με νέο εξοπλισμό τηλεϊατρικής, επέκταση του προσεισμικού ελέγχου σε ακόμη 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, προμήθεια 130 νέων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Αττική, συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ για το νέο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά και επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με έμφαση σε άμυνα, πολιτική προστασία, ναυτιλία και γεωργία.
Το μεγάλο ορόσημο, ωστόσο, βρίσκεται στις 31 Αυγούστου 2026. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ορόσημα και οι στόχοι που συνδέονται με τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθύνσεις της Κομισιόν, μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη νέες ενέργειες ή διορθωτικές κινήσεις για θετική αξιολόγηση έργων και μεταρρυθμίσεων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιο έργο ή μεταρρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, η Επιτροπή δεν θα ενεργοποιεί πλέον διαδικασία αναστολής πληρωμών ώστε να δοθεί χρόνος στα κράτη-μέλη για διορθώσεις. Αντίθετα, θα μπορεί να προχωρά απευθείας σε διαδικασία μείωσης της χρηματοδότησης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια μέρους των κονδυλίων ή και του δανειακού σκέλους.
