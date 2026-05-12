Με την αφρόκρεμα των CEOs στο πλευρό του θα πάει ο Τραμπ στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι

Τιμ Κουκ και Έλον Μασκ θα συνοδεύσουν τον Αμερικανό πρόεδρο - Στο τραπέζι θα πέσει το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, καθώς και η υπόθεση του φυλακισμένου μεγιστάνα των ΜΜΕ, Τζίμι Λάι

Τζίμι Λάι, θα συζητήσει ο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε χθες ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Μαζί του θα βρίσκεται επίσης η αφρόκρεμα της επιχειρηματικότητας στις ΗΠΑ με στόχο να κλείσει σειρά από deals και να στείλει μηνύματα νίκης κυρίως στο εσωτερικό του ακροατήριο ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών.



«Θα κάνω αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο Σι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε για τη μακροχρόνια στήριξη της Ουάσινγκτον στην άμυνα της Ταϊβάν. «Ο πρόεδρος Σι θα προτιμούσε να μην το κάνουμε και θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα από τα πολλά θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε».



Η Κίνα θεωρεί το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί μέρος της επικράτειάς της, κάτι που η Ταϊβάν απορρίπτει. Η Ουάσινγκτον ακολουθεί την πολιτική της «μίας Κίνας», αναγνωρίζοντας τη θέση του Πεκίνου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει θέση για την κυριαρχία της Ταϊβάν.







Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο αμερικανικών εξοπλισμών που έχει δοθεί ποτέ στο νησί, ύψους άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Τις τελευταίες ημέρες, συνεργάτες του Ρεπουμπλικανού προέδρου έχουν καλέσει την Ταϊβάν να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η σύνοδος Τραμπ–Σι δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν.







«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί», είπε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι. Ξέρει ότι δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο».



Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα «προχωρήσουν σε εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ, καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη».



Ο εκπρόσωπος Γκουό Τζιακούν πρόσθεσε: «Η θέση της Κίνας απέναντι στις πωλήσεις όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών στην κινεζική επαρχία της Ταϊβάν είναι σταθερή και ξεκάθαρη».



Κλείσιμο Χσιάο Κουάνγκ-γουέι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη στήριξή της, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.



«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να οικοδομούμε αποτελεσματικές αποτρεπτικές δυνάμεις και να διατηρούμε από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Στενά της Ταϊβάν», είπε στους δημοσιογράφους.



Ο Τραμπ θα θέσει και το θέμα του Τζίμι Λάι Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα θέσει στον Κινέζο ομόλογό του το θέμα του Τζίμι Λάι, βετεράνου υπέρμαχου της δημοκρατίας και πιο γνωστού επικριτή της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ.



Ο Λάι καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο σε 20 χρόνια φυλάκιση για δύο κατηγορίες συνωμοσίας με ξένες δυνάμεις και μία κατηγορία δημοσίευσης στασιαστικού υλικού.



«Ο Τζίμι Λάι προκάλεσε μεγάλη αναταραχή για την Κίνα. Προσπάθησε να κάνει το σωστό. Δεν τα κατάφερε, μπήκε φυλακή και πολλοί θέλουν να αποφυλακιστεί — κι εγώ θα ήθελα να τον δω ελεύθερο. Οπότε θα επαναφέρω το θέμα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έχει ήδη συζητήσει την υπόθεση Λάι με την κινεζική πλευρά στο παρελθόν.



Ερωτηθείς για τον Λάι, ο Γκουό δήλωσε ότι οι υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ αποτελούν εσωτερική υπόθεση της Κίνας.



«Η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας στηρίζει τα δικαστικά όργανα του Χονγκ Κονγκ στην άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον νόμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος την Τρίτη.



Η υπόθεση Λάι έχει προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες για την καταστολή στο Χονγκ Κονγκ μέσω του νόμου εθνικής ασφάλειας, εν μέρει λόγω της προβολής του ως ιδρυτή της πλέον κλειστής εφημερίδας Apple Daily. Ορισμένες ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τον αντίκτυπο του νόμου ασφαλείας στην πόλη.



Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θα θέσει και την υπόθεση του πάστορα Τζιν Μίνγκρι, ιδρυτή της Εκκλησίας Zion, ο οποίος συνελήφθη στα τέλη του περασμένου έτους.



Η καταστολή κατά της Εκκλησίας Zion ακολούθησε νέους κανονισμούς από την κορυφαία κινεζική αρχή θρησκευτικών υποθέσεων, που απαγόρευσαν μη εξουσιοδοτημένο διαδικτυακό κήρυγμα ή θρησκευτική εκπαίδευση από κληρικούς, καθώς και τη «συνεργασία με ξένες δυνάμεις».



Μασκ, Κουκ και ο επικεφαλής της Boeing συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα Ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ο επικεφαλής της GE Aerospace Λάρι Καλπ και ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην επίσκεψή του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters.



Μεταξύ όσων θα συμμετάσχουν είναι επίσης η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Σαντζάι Μεχρότρα της Micron, ο Μάικλ Μίεμπαχ της Mastercard, ο Κριστιάνο Άμον της Qualcomm και ο Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ της Visa, ανέφερε ο αξιωματούχος.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Cisco, Τσακ Ρόμπινς είχε προσκληθεί από τον Λευκό Οίκο να συμμετάσχει στο ταξίδι, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί καθώς η εταιρεία ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.



Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν στη δημιουργία φόρουμ για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου και των επενδύσεων, ενώ η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη της Boeing, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και ενέργεια, μετέδωσε νωρίτερα τη Δευτέρα το Reuters.



Μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες ή αγορές ανακοινώνονται συχνά κατά τη διάρκεια συνόδων κορυφής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.



Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι επίσης ο Μπράιαν Σάικς της Cargill, ο Τζιμ Άντερσον της Coherent και ο Γιάκομπ Τάισεν της Illumina.



Οι δύο χώρες θα συζητήσουν επίσης την παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό τους πόλεμο, η οποία επιτρέπει τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν η συμφωνία θα παραταθεί αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.



Ο Όρτμπεργκ είχε δηλώσει στο Reuters τον Απρίλιο ότι η Boeing υπολόγιζε στη βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ για να ξεκλειδώσει μια πολυαναμενόμενη μεγάλη παραγγελία από την Κίνα.



Η Κίνα και η αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών βρίσκονται σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για συμφωνία που, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, θα μπορούσε να περιλαμβάνει 500 αεροσκάφη 737 MAX, καθώς και δεκάδες αεροσκάφη ευρείας ατράκτου με κινητήρες της GE. Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία της Κίνας προς τη Boeing από το 2017 και οποιαδήποτε ανακοίνωση συμφωνίας θα θεωρηθεί σημαντική επιτυχία για τη σύνοδο των δύο ηγετών. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ δεν θα μεταβεί στο Πεκίνο με τον Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.



Ο Χουάνγκ δεν προσκλήθηκε, ανέφερε η πηγή, καθώς ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται περισσότερο σε αγροτικά ζητήματα και στην εμπορική αεροπορία, όπως οι παραγγελίες αεροσκαφών της Boeing, στο τρέχον ταξίδι. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.



Ο Τραμπ έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Χουάνγκ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και συμφώνησε να επιτραπεί η εξαγωγή των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της εταιρείας στην Κίνα. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη πωληθεί, δήλωσε στις 22 Απριλίου ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, επικαλούμενος δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές εταιρείες στο να λάβουν άδεια από την κινεζική κυβέρνηση για την αγορά τους.



Η τελευταία συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν να παγώσουν τον σκληρό εμπορικό πόλεμο που είχε οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή δασμών τριψήφιου ποσοστού στα κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο να απειλεί με περιορισμό της παγκόσμιας προμήθειας σπάνιων γαιών.