Η eBay απέρριψε πρόταση εξαγοράς 56 δισ. δολαρίων από τη GameStop: «Ούτε αξιόπιστη ούτε ελκυστική»
Η διοίκηση της eBay χαρακτήρισε «μη αξιόπιστη και μη ελκυστική» την πρόταση του Ράιαν Κόεν, ενώ η αγορά αμφισβητεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμφωνίας από τη GameStop
Η eBay απέρριψε επισήμως την πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε η GameStop, η οποία αποτιμούσε την εταιρεία στα 56 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Wall Street λόγω του μεγάλου μεγέθους της σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών.
Η πρόταση της GameStop προέβλεπε καταβολή του τιμήματος κατά το ήμισυ σε μετρητά και κατά το ήμισυ σε μετοχές. Ωστόσο, αναλυτές και επενδυτές εξέφρασαν εξαρχής αμφιβολίες για το κατά πόσο μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να εξαγοράσει μια επιχείρηση σχεδόν τετραπλάσιας αξίας.
Η μετοχή της eBay διαπραγματευόταν αισθητά χαμηλότερα από την προσφερόμενη τιμή των 125 δολαρίων ανά μετοχή από τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόταση νωρίτερα μέσα στον μήνα. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, η μετοχή της eBay υποχωρούσε κατά 1,1% στα 107 δολάρια, ενώ η GameStop κατέγραφε πτώση σχεδόν 4%.
Ο πρόεδρος της eBay, Πολ Πρέσλερ, ανέφερε σε επιστολή προς τη διοίκηση της GameStop ότι η πρόταση κρίθηκε πως είναι «μη αξιόπιστη και μη ελκυστική».
«Το διοικητικό συμβούλιο της eBay είναι βέβαιο ότι η εταιρεία, υπό την παρούσα διοικητική ομάδα, βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η απόρριψη της πρότασης ενδέχεται να οδηγήσει σε εχθρική προσφορά εξαγοράς, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, Ράιαν Κόεν, έχει ήδη δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της eBay, ακόμη και μέσω σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης.
Ο Κόεν υποστηρίζει ότι ένας συνδυασμός των δύο εταιρειών θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες και να μειώσει το λειτουργικό κόστος, οδηγώντας στη δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου.
Σύμφωνα με το σχέδιό του, η GameStop θα μπορούσε να ενισχύσει την κερδοφορία της eBay εφαρμόζοντας επιθετική πολιτική περικοπής εξόδων, ενώ το δίκτυο των περίπου 600 φυσικών καταστημάτων της στις ΗΠΑ θα μπορούσε να μετατραπεί σε επιχειρησιακή βάση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της eBay απέναντι στην Amazon.
