Βρυξέλλες: Κλειστοί οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο λόγω διαρροής αερίου

ανακοίνωσε ότι οι δρόμοι πρόσβασης έχουν κλείσει προσωρινά λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας.Σύμφωνα με την ενημέρωση, το αεροδρόμιο μπορεί προς το παρόν να προσεγγιστεί μόνο με τρένο, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για τον έλεγχο και την ασφάλεια της περιοχής.Το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη ημέρα για το αεροδρόμιο, καθώς περίπου οι μισές επιβατικές πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί. Η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι αναμένει 259 πτήσεις σήμερα, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες 523.Πηγή: Reuters