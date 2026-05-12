Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Βρυξέλλες: Κλειστοί οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο λόγω διαρροής αερίου
Βρυξέλλες: Κλειστοί οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο λόγω διαρροής αερίου
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι δρόμοι πρόσβασης έχουν κλείσει προσωρινά λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι δρόμοι πρόσβασης έχουν κλείσει προσωρινά λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το αεροδρόμιο μπορεί προς το παρόν να προσεγγιστεί μόνο με τρένο, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.
Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για τον έλεγχο και την ασφάλεια της περιοχής.
Το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη ημέρα για το αεροδρόμιο, καθώς περίπου οι μισές επιβατικές πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί λόγω εθνικής απεργίας των εργατικών συνδικάτων. Η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι αναμένει 259 πτήσεις σήμερα, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες 523.
Πηγή: Reuters
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το αεροδρόμιο μπορεί προς το παρόν να προσεγγιστεί μόνο με τρένο, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.
📢 Due to a gas leak during road works, access roads to #BrusselsAirport are currently closed. The airport can only be reached by train at this time. More updates to follow.— Brussels Airport (@BrusselsAirport) May 12, 2026
➡️ Train travel info here: https://t.co/1iy6EzpR1X pic.twitter.com/MXjPMzxFEs
Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για τον έλεγχο και την ασφάλεια της περιοχής.
Το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη ημέρα για το αεροδρόμιο, καθώς περίπου οι μισές επιβατικές πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί λόγω εθνικής απεργίας των εργατικών συνδικάτων. Η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι αναμένει 259 πτήσεις σήμερα, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες 523.
Πηγή: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα