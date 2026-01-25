Ο Τραμπ έκοψε την χρηματοδότηση για τις κάμερες σώματος της ICE και κατηγορείται ότι περιορίζει την εποπτεία της

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντιτάχθηκε στις προσπάθειες επέκτασης της χρήσης καμερών σώματος από τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης και προχώρησε σε δραστική περικοπή προσωπικού εποπτείας, την ώρα που ενίσχυε μαζικά την παρουσία πρακτόρων σε πόλεις όπως η Μινεάπολις. Η επιλογή αυτή συνέπεσε με σειρά βίαιων επεισοδίων και θανατηφόρων πυροβολισμών, μεταδίδει το Reuters.
Βίντεο πολιτών από δύο φονικά περιστατικά στη Μινεάπολη, στα οποία σκοτώθηκαν διαδηλωτές ανέδειξαν τον ρόλο της εικόνας στον έλεγχο των αρχών. Οι αρχές έχουν παρουσιάσει τα θύματα ως υπαίτια για βίαιες συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες, ωστόσο τα καταγεγραμμένα πλάνα αμφισβητούν αυτές τις εκδοχές.
Οι κάμερες σώματος αποτελούν εδώ και χρόνια βασικό εργαλείο μεταρρύθμισης στην αστυνόμευση. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ κινήθηκε αντίθετα στη γενικευμένη τάση, επιβραδύνοντας την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για την παροχή καμερών σε αξιωματικούς της ICE και ζητώντας από το Κογκρέσο, τον Ιούνιο, περικοπή της σχετικής χρηματοδότησης κατά 75%. Παράλληλα, σχεδόν όλο το προσωπικό τριών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου των υπηρεσιών μετανάστευσης τέθηκε σε αμειβόμενη άδεια, γεγονός που περιόρισε σοβαρά τη δυνατότητά τους να διερευνούν καταγγελίες κατάχρησης εξουσίας.
Ο Ντάριους Ριβς, πρώην διευθυντής του γραφείου της ICE στη Βαλτιμόρη, ανέφερε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα καμερών είχε ήδη καθυστερήσει το 2024 και «ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε» υπό τον Τραμπ. Από τον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Αμπιγκέιλ Τζάκσον δήλωσε ότι οι αξιωματικοί της ICE «ενεργούν ηρωικά για την επιβολή του νόμου», προσθέτοντας ότι η κριτική προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου εξυπηρετεί, όπως είπε, «εγκληματίες παράνομους μετανάστες».
Την ίδια ώρα, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τα θύματα των θανατηφόρων περιστατικών ως επιτιθέμενους, χωρίς να ζητήσουν εις βάθος έρευνες. Η αυστηροποίηση της πολιτικής μετανάστευσης ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 170 δισ. δολαρίων από το Κογκρέσο, με στόχο τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής της νομοθεσίας στα σύνορα.
Παρά το γεγονός ότι η Συνοριοφυλακή διέθετε 13.400 κάμερες για περίπου 45.000 αξιωματικούς έως τον Ιούνιο, η πρόταση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 προέβλεπε «πάγωμα» της επέκτασης του προγράμματος και δραστική μείωση του προσωπικού που το υποστηρίζει. Αν και η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε αυτή την πρόταση και ενέκρινε κονδύλι 20 εκατ. δολαρίων για κάμερες ICE και Συνοριοφυλακής, το σχετικό νομοσχέδιο δεν επιβάλλει υποχρεωτική χρήση τους.
Παράλληλα, η περικοπή του προσωπικού εποπτείας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας άφησε εκατοντάδες καταγγελίες ουσιαστικά αναπάντητες. Στοιχεία δείχνουν δραστική μείωση στον αριθμό των εργαζομένων που χειρίζονται αναφορές κακομεταχείρισης σε κέντρα κράτησης μεταναστών, περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητα ελέγχου των ενεργειών των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με επαληθευμένο οπτικό υλικό, τουλάχιστον τρεις από τους οκτώ ή περισσότερους πράκτορες που βρίσκονταν στο σημείο του πυροβολισμού του Σαββάτου έφεραν κάμερες σώματος. Ωστόσο, δεν κατέστη σαφές αν οι συσκευές ήταν ενεργοποιημένες ή αν τις έφεραν οι πράκτορες που ενεπλάκησαν άμεσα στη σύγκρουση.
