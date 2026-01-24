Σκιές συγκάλυψης στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από την ICE: Παραίτηση πράκτορα και εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο FBI
ΚΟΣΜΟΣ
FBI ICE Μινεσότα Πράκτορας

Σκιές συγκάλυψης στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από την ICE: Παραίτηση πράκτορα και εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο FBI

Εσωτερικές αναταράξεις στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και καταγγελίες για αλλαγή κατεύθυνσης της έρευνας – Νέος κύκλος αποχωρήσεων έμπειρων στελεχών

Σκιές συγκάλυψης στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από την ICE: Παραίτηση πράκτορα και εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο FBI
Σοβαρές εσωτερικές αναταράξεις προκαλεί στο FBI η παραίτηση της πράκτορα που είχε ξεκινήσει την έρευνα για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Γκούντ από πράκτορα της ICE στη Μινεσότα, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, η πράκτορας είχε αρχικά ανοίξει έρευνα για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων, εξετάζοντας αν ο θανάσιμος πυροβολισμός της Ρενέ Γκούντ συνιστούσε υπέρβαση εξουσίας από ομοσπονδιακό αξιωματικό. Ωστόσο, λίγο αργότερα της ζητήθηκε να αλλάξει τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης, μετατρέποντάς τη σε έρευνα για «επίθεση κατά αστυνομικού».

Παράλληλα, το FBI φέρεται να απέκλεισε τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) από την έρευνα, στερώντας από τις πολιτειακές αρχές πρόσβαση σε στοιχεία, μαρτυρίες και αποδεικτικό υλικό.

Παραίτηση και ερωτήματα για πολιτικές παρεμβάσεις

Η πράκτορας υπέβαλε τελικά την παραίτησή της, κίνηση που ερμηνεύεται από πηγές ως ένδειξη διαφωνίας με τον χειρισμό της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων έμπειρων στελεχών του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τελευταίο διάστημα το FBI προχώρησε σε εσωτερικό έλεγχο επικοινωνιών, εντοπίζοντας μηνύματα πρακτόρων με επικριτικά σχόλια για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε πιέσεις και απομακρύνσεις προσωπικού.

Αντιδράσεις από πολιτειακές αρχές και κοινωνία

Η υπόθεση του θανάτου της Ρενέ Γκούντ έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με αξιωματούχους της Μινεσότα να καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό των πολιτειακών αρχών από την έρευνα. Κοινωνικές οργανώσεις και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάνουν λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής βίας.

Παράλληλα, η παραίτηση της πράκτορα εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο πολιτικές σκοπιμότητες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται υποθέσεις που αφορούν τη χρήση φονικής βίας από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.

Έρευνα υπό σκιά

Επισήμως, το FBI δεν έχει σχολιάσει τους λόγους της παραίτησης, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες ακολουθούνται «βάσει νόμου».

Ωστόσο, οι εξελίξεις έχουν ήδη ρίξει βαριά σκιά στην αξιοπιστία της έρευνας, την ώρα που η υπόθεση της Ρενέ Γκούντ παραμένει ανοιχτή και η κοινωνική πίεση για λογοδοσία αυξάνεται.
