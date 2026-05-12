Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Τραγωδία στη Γερμανία, αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων νεκρός από ατύχημα σε άσκηση
Τραγωδία στη Γερμανία, αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων νεκρός από ατύχημα σε άσκηση
Νεκρός κομάντο της αστυνομίας βόρεια της Γερμανίας, σε στρατιωτική βάση στο Όλντενμπουργκ στο Χόλσταϊν
Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη 12/5 ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο μέλους των ειδικών δυνάμεων της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ο οποίος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης σκοποβολής σε στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης στην περιοχή Putlos (στρατιωτική βάση στο Όλντενμπουργκ στο Χόλσταϊν της Γερμανίας).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας ήταν ατύχημα.
Πηγή: Bild.de
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας ήταν ατύχημα.
Πηγή: Bild.de
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα