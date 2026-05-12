Τραγωδία στη Γερμανία, αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων νεκρός από ατύχημα σε άσκηση

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη 12/5 ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο μέλους των ειδικών δυνάμεων της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ο οποίος σημειώθηκε κατά τη διάρκειαστην περιοχή Putlos (στρατιωτική βάση στο Όλντενμπουργκ στο Χόλσταϊν της Γερμανίας).Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας ήταν ατύχημα.Πηγή: Bild.de