Ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στα Πανεπιστήμια – Παρέμβαση της Συνόδου Πρυτάνεων
«Η Σύνοδος Πρυτάνεων καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να επιβάλει αυθαίρετα απόψεις που παραβιάζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων», αναφέρεται στην ανακοίνωση
Εκπέμποντας ένα σαφές μήνυμα υπέρ της προστασίας της δημοκρατικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η Σύνοδος Πρυτάνεων με δημόσια παρέμβασή της εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για την αύξηση περιστατικών βίας και εκφοβισμού, που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, με πιο πρόσφατο, τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Σε ανακοίνωσή τους, οι πρυτανικές αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΙ, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά, που έχουν σημειωθεί δεν αποτελούν μεμονωμένα συμβάντα, αλλά συνθέτουν ένα κλίμα πίεσης, που επηρεάζει τη λειτουργία των ιδρυμάτων και το αίσθημα ασφάλειας όσων εργάζονται και σπουδάζουν σε αυτά. Όπως τονίζεται, τέτοιες ενέργειες πλήττουν τον πυρήνα της ακαδημαϊκής ελευθερίας και δυσχεραίνουν τον θεσμικό διάλογο μέσα στα πανεπιστήμια.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Σύνοδος υπογραμμίζει πως η απάντηση απέναντι σε πρακτικές εκφοβισμού δεν μπορεί παρά να είναι η σταθερή προσήλωση στις αρχές, που συγκροτούν τον πανεπιστημιακό χώρο: τον ανοιχτό διάλογο, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την αντιπαράθεση επιχειρημάτων και τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι η βία δεν έχει θέση σε έναν χώρο, που οφείλει να λειτουργεί ως πεδίο γνώσης, δημοκρατίας και επιστημονικής ανταλλαγής.
Οι επιθέσεις και οι απειλές σε βάρος πανεπιστημιακών στελεχών, θέτουν σοβαρό ζήτημα ασφάλειας με την ακαδημαϊκή ηγεσία να εκτιμά, ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί τόσο θεσμική εγρήγορση από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, όσο και ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Ειδικά, όσον αφορά στην ανάγκη πολιτικής παρέμβασης, οι Πρυτάνεις καλούν το πολιτικό σύστημα να διασφαλίσει συνθήκες ομαλότητας και προστασίας για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τονίζουν, δε, ότι η εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ συνδέεται άμεσα με την απρόσκοπτη άσκηση των ακαδημαϊκών καθηκόντων και την προστασία των συλλογικών οργάνων από κάθε μορφή πίεσης ή παρεμπόδισης.
Σε αυτό το πλαίσιο η Σύνοδος Πρυτάνεων καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να επιβάλει αυθαίρετα απόψεις που παραβιάζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους/στις Πρυτάνεις και συναδέλφους που πλήττονται, ενώ καλούμε το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Παράλληλα καλούμε το σύνολο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τη δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων».
Η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων«Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια σθεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα: έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων.
