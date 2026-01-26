Ο Τραμπ ρίχνει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς για τους νεκρούς από πυρά πρακτόρων μετανάστευσης στη Μινεάπολη

Ζητά κατάργηση των sanctuary cities (πόλεις με καθεστώς προστασίας μεταναστών) ενώ Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές απαιτούν ανεξάρτητη έρευνα για τη δράση της ICE





«Με τραγικό τρόπο, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους Δημοκρατικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι.













Στο στόχαστρο οι sanctuary cities (πόλεις με καθεστώς προστασίας μεταναστών) Ο Τραμπ απαίτησε από τον Γουόλτς, τον Φρέι, αλλά και από «κάθε Δημοκρατικό κυβερνήτη και δήμαρχο στις Ηνωμένες Πολιτείες» να συνεργαστούν πλήρως με την κυβέρνησή του στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, κατηγορώντας τους ότι «αντιστέκονται και τροφοδοτούν τη διχόνοια, το χάος και τη βία».



Μεταξύ των αιτημάτων του περιλαμβάνεται και η πίεση προς το Κογκρέσο για την κατάργηση των λεγόμενων sanctuary cities, δηλαδή πόλεων και πολιτειών που περιορίζουν τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης, τις οποίες ο Τραμπ θεωρεί υπεύθυνες «για όλα αυτά τα προβλήματα».



Κλείσιμο Αντιδράσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές εντός του



Η γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μαρκόφσκι δήλωσε ότι «οι πράκτορες της ICE δεν έχουν λευκή επιταγή στην άσκηση των καθηκόντων τους» και τόνισε πως απαιτείται μια «ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη έρευνα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης».







Παρέμβαση Κογκρέσου και έλεγχος του DHS Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής, Άντριου Γκαρμπαρίνο, ζήτησε καταθέσεις από την ICE, την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων και τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κογκρέσο έχει «καθοριστική ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των ίδιων των οργάνων επιβολής του νόμου».



Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Μάικλ Μακόλ, δήλωσε «βαθιά προβληματισμένος» από τα γεγονότα, τονίζοντας ότι απαιτείται «ενδελεχής έρευνα».



Δεύτερος νεκρός μέσα στον μήνα και κλιμάκωση της οργής Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι είναι η δεύτερη περίπτωση μέσα στον ίδιο μήνα κατά την οποία κάτοικος της Μινεάπολης σκοτώνεται από ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις και διαδηλώσεις, εν μέσω της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.



Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο, καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν κρίσιμες λεπτομέρειες που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας των πρακτόρων, ενώ συνεχίζεται και η νομική αντιπαράθεση μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών για την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία.