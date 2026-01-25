Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η απίστευτη «αρμάδα» του ναυτικού που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει στείλει σημαντικές ναυτικές δυνάμεις προς την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Ιράν καθώς αυξάνονται οι διεθνείς εντάσεις με την Τεχεράνη.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία και συνοδευτικά μέσα κατευθύνονται προς την περιοχή και ότι ο στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η αποτροπή ενδεχόμενης κλιμάκωσης και προστασία περιφερειακών συμμάχων, ενώ τόνισε ότι ελπίζει να μην χρειαστεί η χρήση τους.
Κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης είναι η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, ένα από τα κύρια αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Το αεροπλανοφόρο κατευθύνεται από την Ινδική Θάλασσα προς τον Περσικό Κόλπο και συνοδεύεται από διάφορα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων καταδρομικών και αντιτορπιλικών εξοπλισμένων με καθοδηγούμενους πυραύλους. Η ομάδα μάχης μεταφέρει δεκάδες αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-18 και άλλων τύπων αεροσκαφών, και υποστηρίζεται από πλοία υποστήριξης και μέσα εναέριου ανεφοδιασμού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr