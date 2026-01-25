Η απίστευτη «αρμάδα» του ναυτικού που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει στείλει σημαντικές ναυτικές δυνάμεις προς την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Ιράν καθώς αυξάνονται οι διεθνείς εντάσεις με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία και συνοδευτικά μέσα κατευθύνονται προς την περιοχή και ότι ο στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η αποτροπή ενδεχόμενης κλιμάκωσης και προστασία περιφερειακών συμμάχων, ενώ τόνισε ότι ελπίζει να μην χρειαστεί η χρήση τους.

Κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης είναι η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, ένα από τα κύρια αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Το αεροπλανοφόρο κατευθύνεται από την Ινδική Θάλασσα προς τον Περσικό Κόλπο και συνοδεύεται από διάφορα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων καταδρομικών και αντιτορπιλικών εξοπλισμένων με καθοδηγούμενους πυραύλους. Η ομάδα μάχης μεταφέρει δεκάδες αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-18 και άλλων τύπων αεροσκαφών, και υποστηρίζεται από πλοία υποστήριξης και μέσα εναέριου ανεφοδιασμού.



