Η Κούβα καταδικάζει τον πρώην υπουργό Αλεχάντρο Γκιλ Φερνάντεζ σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία

Παράλληλα, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για φοροδιαφυγή και αθέμιτη άσκηση επιρροής

Εφετείο της Κούβας επικύρωσε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, για την κατηγορία της κατασκοπείας και διαφόρων οικονομικών εγκλημάτων, στον πρώην υπουργό Οικονομίας Αλεχάνδρο Χιλ, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου ο Χιλ καταδικάστηκε σε ισόβια, σε μια δίκη που διεξήχθη στην Αβάνα, υπό άκρα μυστικότητα. Του είχε ασκηθεί δίωξη στα τέλη Οκτωβρίου, όμως ποτέ δεν αποκαλύφθηκε υπέρ ποιας χώρας ή οντότητας διενεργούσε κατασκοπεία ο πρώην υπουργός.

Παράλληλα, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για «διαφθορά», όπως για φοροδιαφυγή και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

«Οι δύο αυτές ποινές επικυρώθηκαν, χωρίς τροποποίηση, στο Εφετείο» είπε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι συνήγοροι του Χιλ είχαν ασκήσει έφεση στις δύο καταδικαστικές αποφάσεις.

Ο Αλεχάνδρο Χιλ, που φέρεται ότι ήταν προσκείμενος στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ήταν υπουργός Οικονομίας και Προγραμμτισμού από το 2018 μέχρι την αιφνίδια καθαίρεσή του, τον Φεβρουάριο του 2024. Έκτοτε, δεν έχει ξαναεμφανιστεί δημοσίως.

