Διαδηλώσεις στο Καράκας για την απελευθέρωση του Μαδούρο μετά την αμερικανική επέμβαση
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο

Διαδηλώσεις στο Καράκας για την απελευθέρωση του Μαδούρο μετά την αμερικανική επέμβαση

Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος προέδρου κατηγορούν τις ΗΠΑ για «παράνομη σύλληψη» και ζητούν την επιστροφή του ίδιου και της συζύγου του στη Βενεζουέλα

Διαδηλώσεις στο Καράκας για την απελευθέρωση του Μαδούρο μετά την αμερικανική επέμβαση
Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου – διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Καράκας ζητώντας την απελευθέρωσή του. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της συμπλήρωσης 68 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας του Μάρκος Πέρες Χιμένες (1948-1958).

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.



«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω», έγραφε ένα τεράστιο πανό που αναρτήθηκε κοντά στην πλατεία Ο’Λίρι, στο κέντρο του Καράκας. Η Μαρλίν Μπλάνκο, μια 65χρονη λογίστρια, τόνισε πως η σύλληψη του Μαδούρο ήταν «παράνομη» και «άδικη». «Το πετρέλαιο μας ανήκει. Και πρέπει να πληρωθεί, ως οφείλουν», συμπλήρωσε αναφερόμενη στις προσπάθειες του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

«Ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας αυτήν την περίοδο θα είναι η επιστροφή του προέδρου Μαδούρο και της (πρώτης κυρίας) Σίλια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έχει «την πλήρη υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος».

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης