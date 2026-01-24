Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Διαδηλώσεις στο Καράκας για την απελευθέρωση του Μαδούρο μετά την αμερικανική επέμβαση
Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος προέδρου κατηγορούν τις ΗΠΑ για «παράνομη σύλληψη» και ζητούν την επιστροφή του ίδιου και της συζύγου του στη Βενεζουέλα
Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου – διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Καράκας ζητώντας την απελευθέρωσή του. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της συμπλήρωσης 68 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας του Μάρκος Πέρες Χιμένες (1948-1958).
Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.
«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω», έγραφε ένα τεράστιο πανό που αναρτήθηκε κοντά στην πλατεία Ο’Λίρι, στο κέντρο του Καράκας. Η Μαρλίν Μπλάνκο, μια 65χρονη λογίστρια, τόνισε πως η σύλληψη του Μαδούρο ήταν «παράνομη» και «άδικη». «Το πετρέλαιο μας ανήκει. Και πρέπει να πληρωθεί, ως οφείλουν», συμπλήρωσε αναφερόμενη στις προσπάθειες του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.
«Ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας αυτήν την περίοδο θα είναι η επιστροφή του προέδρου Μαδούρο και της (πρώτης κυρίας) Σίλια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έχει «την πλήρη υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος».
#AHORA Importante marcha en Caracas, Venezuela exigiendo la liberación del Pdte Nicolás Maduro y Cilia Flores. Miles de personas marcharon a pesar de la lluvia. pic.twitter.com/8HGRt7D8R4— Luigino Bracci Roa (@lubrio) January 23, 2026
