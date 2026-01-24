Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη στο Δυτικό Ημισφαίριο μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
Συμμετοχή ανώτατων στρατιωτικών από 34 χώρες σε συνάντηση για τις νέες προτεραιότητες ασφάλειας, υπό την προεδρία του αρχηγού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων
Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ για να εξετάσουν τις προτεραιότητες σε θέματα ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.
«Οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα», προς όφελος της μακροχρόνιας ασφάλειας και ευημερίας τόσο των ΗΠΑ όσο και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στη διάσκεψη έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.
