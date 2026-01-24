Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη στο Δυτικό Ημισφαίριο μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Βενεζουέλα Αμερικανικό Πεντάγωνο

Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη στο Δυτικό Ημισφαίριο μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα

Συμμετοχή ανώτατων στρατιωτικών από 34 χώρες σε συνάντηση για τις νέες προτεραιότητες ασφάλειας, υπό την προεδρία του αρχηγού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη στο Δυτικό Ημισφαίριο μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ για να εξετάσουν τις προτεραιότητες σε θέματα ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

«Οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα», προς όφελος της μακροχρόνιας ασφάλειας και ευημερίας τόσο των ΗΠΑ όσο και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στη διάσκεψη έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης