«Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια»: Απεργία στη Μινεσότα κατά της ICE
Ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ, την οποία πυροβόλησε πράκτορας της ICE στις 7 Ιανουαρίου, κορύφωσε την ένταση στην Πολιτεία, με τους διαδηλωτές να αμφισβητούν την επίσημη θέση της κυβέρνησης
«Έξω η ICE» ήταν το μήνυμα που έγραφαν τα φυλλάδια στις πόρτες των επιχειρήσεων σήμερα, μια κρύα ημέρα στη χιονισμένη Μινεάπολη. «Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια».
Minnesotans, led by singing clergy, are marching outside Minneapolis–St. Paul airport tonight.— Brian Allen (@allenanalysis) January 23, 2026
Not even negative 15° can freeze solidarity.
ICE out. ✊ pic.twitter.com/mWP362V0EE
BREAKING: Over 100 priests arrested in Minneapolis for protesting ICE in Minnesota where today it's -21 degrees outside MSP Airport.— Pablo Manríquez (@PabloReports) January 23, 2026
The clergy gathered in prayerful solidarity to demand airlines — especially @Delta and Signature Aviation — cease contracting deportation flights… pic.twitter.com/oftgMoDfyY
Minnesota protestors are taking over the airport as part of today’s general strike to demand ICE get out of Minnesota and Renee Good’s killer be arrested. pic.twitter.com/nfqDsyKO9c— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) January 23, 2026
Μια πορεία στο κέντρο της Μινεάπολης είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, τοπική ώρα (αργά το βράδυ στην Ελλάδα), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη των πρακτόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την οποία ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και άλλοι Δημοκρατικοί πολιτικοί αποκαλούν «εισβολή».
Ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, την οποία πυροβόλησε πράκτορας της ICE στις 7 Ιανουαρίου, κορύφωσε την ένταση στην Πολιτεία. Διαδηλωτές και Δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη θέση της κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.
Από την Πέμπτη, στα πρωτοσέλιδα βρίσκεται η σύλληψη του 5χρονου Λίαμ Ράμος, ο οποίος εμφανίζεται σε μια φωτογραφία φοβισμένος, με ένα σκουφάκι και ένα σακίδιο, δίπλα σε μια μαυροντυμένη φιγούρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η ICE ανέλαβε το παιδί επειδή ο πατέρας του, ένας «παράτυπος μετανάστης», όπως λένε οι Αρχές, έφυγε για να μην συλληφθεί.
Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια του παιδιού, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μπροστά στο σπίτι της οικογένειας. «Ένας άλλος ενήλικος που ζει στο σπίτι (…) παρακάλεσε τους πράκτορες να τον αφήσουν να φροντίσει το παιδί, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε» αναφέρει η σχολική περιφέρεια. Η οικογένεια «τηρεί τους αμερικανικούς νόμους και το αίτημα ασύλου της είναι σε διαδικασία εξέτασης. Δεν υπάρχει καμία εντολή απέλασης», διαβεβαίωσε.
