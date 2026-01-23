«Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια»: Απεργία στη Μινεσότα κατά της ICE
«Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια»: Απεργία στη Μινεσότα κατά της ICE

Ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ, την οποία πυροβόλησε πράκτορας της ICE στις 7 Ιανουαρίου, κορύφωσε την ένταση στην Πολιτεία, με τους διαδηλωτές να αμφισβητούν την επίσημη θέση της κυβέρνησης

«Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια»: Απεργία στη Μινεσότα κατά της ICE
Καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλη τη Μινεσότα κατέβασαν ρολά σήμερα στο πλαίσιο «γενικής απεργίας», όπως την περιγράφουν θρησκευτικοί ηγέτες και συνδικάτα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη χιλιάδων πρακτόρων της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης στους δρόμους της Μινεάπολης.

«Έξω η ICE» ήταν το μήνυμα που έγραφαν τα φυλλάδια στις πόρτες των επιχειρήσεων σήμερα, μια κρύα ημέρα στη χιονισμένη Μινεάπολη. «Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια».





Περισσότερα από 300 μπαρ, εστιατόρια, μουσεία, καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις θα κλείσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune. Τα σχολεία δεν κλείνουν, όμως ορισμένα, στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την ημέρα.

Κλείσιμο
Μια πορεία στο κέντρο της Μινεάπολης είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, τοπική ώρα (αργά το βράδυ στην Ελλάδα), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη των πρακτόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την οποία ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και άλλοι Δημοκρατικοί πολιτικοί αποκαλούν «εισβολή».

Ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, την οποία πυροβόλησε πράκτορας της ICE στις 7 Ιανουαρίου, κορύφωσε την ένταση στην Πολιτεία. Διαδηλωτές και Δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη θέση της κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

Από την Πέμπτη, στα πρωτοσέλιδα βρίσκεται η σύλληψη του 5χρονου Λίαμ Ράμος, ο οποίος εμφανίζεται σε μια φωτογραφία φοβισμένος, με ένα σκουφάκι και ένα σακίδιο, δίπλα σε μια μαυροντυμένη φιγούρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η ICE ανέλαβε το παιδί επειδή ο πατέρας του, ένας «παράτυπος μετανάστης», όπως λένε οι Αρχές, έφυγε για να μην συλληφθεί.

Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια του παιδιού, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μπροστά στο σπίτι της οικογένειας. «Ένας άλλος ενήλικος που ζει στο σπίτι (…) παρακάλεσε τους πράκτορες να τον αφήσουν να φροντίσει το παιδί, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε» αναφέρει η σχολική περιφέρεια. Η οικογένεια «τηρεί τους αμερικανικούς νόμους και το αίτημα ασύλου της είναι σε διαδικασία εξέτασης. Δεν υπάρχει καμία εντολή απέλασης», διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας συνελήφθη και κρατείται μαζί με τον γιο του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.
