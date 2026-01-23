Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Πολωνία και ΕΕ στέλνουν πάνω από 800 γεννήτριες στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία πλήττει το ενεργειακό σύστημα
Πολωνία και ΕΕ στέλνουν πάνω από 800 γεννήτριες στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία πλήττει το ενεργειακό σύστημα
Oι νυχτερινές θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα πέφτουν έως και 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν
Η Πολωνία ανακοίνωσε την αποστολή εκατοντάδων γεννητριών στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες αντιμέτωπους με έναν ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα.
Τα πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα έχουν οδηγήσει σε πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο Κίεβο, διάρκειας τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερης σε σχέση με προηγούμενους χειμώνες, ενώ οι νυχτερινές θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα πέφτουν έως και 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.
Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στη μείωση της μαχητικής ικανότητας της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο με την σειρά του τονίζει ότι στόχος είναι οι άμαχοι και η κάμψη του ηθικού τους.
Σε δήλωση το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι, με εντολή του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, αποστέλλεται εξοπλισμός για την προστασία των αμάχων από τις συνθήκες παγετού και ειδικότερα 379 γεννήτριες και 18 συσκευές θέρμανσης θα παραδοθούν από την Κυβερνητική Υπηρεσία Στρατηγικών Αποθεμάτων, ενώ άλλες 447 γεννήτριες θα χρηματοδοτηθούν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βαρσοβία δωρίζει επιπλέον 90 γεννήτριες απευθείας στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ουκρανία αποτελεί κεντρικό γεωστρατηγικό άξονα για την ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις εν μέσω χειμώνα απαντώνται με κλιμάκωση της ευρωπαϊκής στήριξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 193 δισ. ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ εγκρίθηκαν επιπλέον 90 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία.
Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε την αποστολή 447 γεννητριών έκτακτης ανάγκης, αξίας 3,7 εκατ. ευρώ, για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και βασικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο μέτρων πολιτικής προστασίας.
Τα πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα έχουν οδηγήσει σε πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο Κίεβο, διάρκειας τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερης σε σχέση με προηγούμενους χειμώνες, ενώ οι νυχτερινές θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα πέφτουν έως και 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.
Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στη μείωση της μαχητικής ικανότητας της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο με την σειρά του τονίζει ότι στόχος είναι οι άμαχοι και η κάμψη του ηθικού τους.
Σε δήλωση το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι, με εντολή του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, αποστέλλεται εξοπλισμός για την προστασία των αμάχων από τις συνθήκες παγετού και ειδικότερα 379 γεννήτριες και 18 συσκευές θέρμανσης θα παραδοθούν από την Κυβερνητική Υπηρεσία Στρατηγικών Αποθεμάτων, ενώ άλλες 447 γεννήτριες θα χρηματοδοτηθούν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βαρσοβία δωρίζει επιπλέον 90 γεννήτριες απευθείας στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ουκρανία αποτελεί κεντρικό γεωστρατηγικό άξονα για την ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις εν μέσω χειμώνα απαντώνται με κλιμάκωση της ευρωπαϊκής στήριξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 193 δισ. ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ εγκρίθηκαν επιπλέον 90 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία.
Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε την αποστολή 447 γεννητριών έκτακτης ανάγκης, αξίας 3,7 εκατ. ευρώ, για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και βασικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο μέτρων πολιτικής προστασίας.
Άμεση ανθρωπιστική παρέμβαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα