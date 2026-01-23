Ο Τραμπ αποσύρει την πρόσκληση προς τον Καναδό πρωθυπουργό για το «Συμβούλιο Ειρήνης»
Ο Τραμπ αποσύρει την πρόσκληση προς τον Καναδό πρωθυπουργό για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Μέσω Truth Social η ανακοίνωση – Είχε προηγηθεί δήλωση Κάρνεϊ ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ»

Την απόσυρση της πρόσκλησης που είχε απευθύνει προς τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση με την Οτάβα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την απόφασή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ».

Η κίνηση Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημόσια απάντηση του Μαρκ Κάρνεϊ σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, με τον Καναδό πρωθυπουργό να τονίζει ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», απορρίπτοντας αιχμές για την εξάρτηση της χώρας του από την Ουάσινγκτον.
