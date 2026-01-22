Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον αρχηγό της δικαστικής αστυνομίας στη Λιβύη
ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη Τρίπολη Τραυματίας Αστυνομία

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον αρχηγό της δικαστικής αστυνομίας στη Λιβύη

Η δικαστική αστυνομία καταδίκασε «με τον κατηγορηματικότερο τρόπο» την επίθεση σε βάρος του στρατηγού Φάρατζ αλ Μαμπρούκ έξω από το Σωφρονιστικό Κέντρο Αλ Τζνταϊντα, τη μεγαλύτερη φυλακή της Τρίπολης

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον αρχηγό της δικαστικής αστυνομίας στη Λιβύη
Ο αρχηγός της δικαστικής αστυνομίας της Τρίπολης τραυματίστηκε σήμερα από σφαίρες, όταν δέχτηκε επίθεση από ενόπλους αγνώστου ταυτότητας, ανακοίνωσαν η υπηρεσία του και το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης.

Η δικαστική αστυνομία καταδίκασε «με τον κατηγορηματικότερο τρόπο» την επίθεση σε βάρος του στρατηγού Φάρατζ αλ Μαμπρούκ έξω από το Σωφρονιστικό Κέντρο Αλ Τζνταϊντα, τη μεγαλύτερη φυλακή της Τρίπολης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο Μαμπρούκ φέρει ελαφρά τραύματα και έκανε λόγο για «θρασύδειλη επίθεση».

Η δικαστική αστυνομία είναι μια υπηρεσία ασφαλείας που υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι αρμόδια για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την ασφάλεια των δικαστηρίων και των φυλακών.

