Ο Τραμπ προσπάθησε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, λέει ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ

Στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ «να ανατρέψει παρανόμως τα αποτελέσματα των εκλογών» του 2020 και να εμποδίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, αναφέρθηκε στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ.Είναι το πρόσωπο που είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.«Αντί να αποδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, ο πρόεδρος Τραμπ ενεπλάκη σε ένα παράνομο σχέδιο για την ανατροπή των αποτελεσμάτων και την παρεμπόδιση της νόμιμης μεταβίβασης της εξουσίας», είπε ο Σμιθ στη Βουλή και καταδίκασε τα «ψευδή και παραπλανητικά αφηγήματα» γύρω από την έρευνά του.«Πήρα τις αποφάσεις μου χωρίς να σκεφτώ τον πολιτικό προσανατολισμό, τις δραστηριότητες ή τις πεποιθήσεις του προέδρου Τραμπ, ούτε την υποψηφιότητά του [ενν. για την προεδρία] το 2024. Ο πρόεδρος Τραμπ διώχθηκε ποινικά επειδή οι αποδείξεις έδειχναν ότι», πρόσθεσε.Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας. Η μία αφορούσε τις απόπειρες ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και η άλλη την παρακράτηση απορρήτων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης τήρησε έτσι την πολιτική του, που ανάγεται από την εποχή του σκανδάλου του Γουότεργκεϊτ, να μην ασκείται δίωξη σε εν ενεργεία πρόεδρο.Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2025 ο Τζακ Σμιθ, στην τελική έκθεσή του για την υπόθεση των εκλογών, δήλωσε πεπεισμένος ότι «χωρίς την εκλογή του Τραμπ [ενν. στην προεδρία το 2024] και την επικείμενη επιστροφή του στον Λευκό Οίκο»Η σημερινή ακρόαση στην Επιτροπή, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στον Σμιθ να μιλήσει δημοσίως στους Αμερικανούς πολίτες.«Εάν με ρωτάτε αν θα ασκούσα δίωξη σε έναν πρώην πρόεδρο βασιζόμενος στα ίδια γεγονότα σήμερα, θα το έκανα, αδιάφορο αν αυτός ο πρόεδρος ήταν Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος», πρόσθεσε.Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επιδιώκουν να αποδείξουν ότι η έρευνα ήταν λάθος και να στηρίξουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι διώξεις σε βάρος του συνιστούσαν κατάχρηση του νομικού συστήματος.«Το θέμα ήταν ανέκαθεν πολιτικό» είπε ο Τζιμ Τζόρντα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής, κατά την έναρξη της ακρόασης. «Για να πιάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα».Οι Δημοκρατικοί υπερασπίστηκαν τον Σμιθ, έναν εισαγγελέα καριέρας χωρίς κομματική στήριξη, ο οποίος καθοδηγήθηκε, όπως λένε, από τις αποδείξεις. Ο Τζέιμι Ράσκιν, απευθυνόμενος στον Σμιθ είπε ότι ο Τραμπ του κηλίδωσε το όνομα «όχι επειδή κάνατε κάτι λάθος, αλλά επειδή τα κάνατε όλα σωστά, είχατε το θράσος να κάνετε τη δουλειά σας».Η κατάθεση του Σμιθ επικεντρώνεται κυρίως στην υπόθεση της ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έχει απαγορεύσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκαλύψει πολλές από τις λεπτομέρειες της δεύτερης υπόθεσης, δηλαδή της παρακράτησης απόρρητων εγγράφων από τον Τραμπ μετά τη λήξη της πρώτης θητείας του, το 2021.