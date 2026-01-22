Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες
Σκύλος Ισπανία Ανδαλουσία Σύγκρουση τρένων Τρένα

Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν

Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες
Πυροσβέστες στην Ισπανία διάσωσαν σήμερα τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής, και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του, σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω του εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 45 νεκρούς της τραγωδίας.

Ο Μπόρο, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του Άνα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί ο σκύλος. «Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.


Αρχικά οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες
Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες
Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες
Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία διασώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.
