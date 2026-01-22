Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
Εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε το άλλο τρένο
Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν την Κυριακή (18/1) δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.
«Πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη» εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
#AccidenteFerroviario | Continuamos con los trabajos de investigación y retirada de los trenes accidentados en #Adamuz.#AccidenteFerroviarioAdamuz #descarrilamiento pic.twitter.com/50BETkPO9J— Guardia Civil (@guardiacivil) January 21, 2026
