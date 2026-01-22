Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Τρένα Νεκροί Σιδηροδρομική τραγωδία Ανδαλουσία

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε το άλλο τρένο

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν την Κυριακή (18/1) δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη» εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης