Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη της Ισπανίας - Τρίτο συμβάν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μέσα σε πέντε μέρες
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα
Τοπικό τρένο συγκρούστηκε σήμερα με γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανέφεραν υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, στο τέταρτο σιδηροδρομικό συμβάν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.
Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη-λιμάνι Καρταχένα στην περιφέρεια Μούρθια, πρόσθεσαν οι Aρχές. «Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί» δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της Μούρθια. Οι πρώτες κλήσεις σχετικά με τη σύγκρουση έγιναν λίγο μετά το μεσημέρι, πρόσθεσαν.
Πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί.
Ο διαχειριστής σιδηροδρομικών υποδομών Adif ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι η σιδηροδρομική γραμμή Cartagena-Los Nietos έχει διακοπεί «λόγω της εισβολής ενός γερανού που δεν ανήκει στη σιδηροδρομική εταιρεία στο όριο της υποδομής». Δηλαδή, το τρένο συγκρούστηκε με τον βραχίονα του γερανού που εισέβαλε στον χώρο της γραμμής.
Η δήμαρχος της Μούρθια, Noelia Arroyo, εξήγησε στην εφημερίδα EL PAÍS ότι πρόκειται για γερανό τοποθετημένο σε φορτηγό pickup, ο οποίος εργαζόταν στην καλωδίωση ενός ισόγειου σπιτιού στο Λος Πάρτιδαριος. «Φαίνεται ότι, καθώς περνούσε το τρένο, προσέκρουσε στον αρθρωτό βραχίονα που προεξείχε πάνω από τη γραμμή και το τρένο, καθώς περνούσε, τον άγγιξε». Προσθέτει ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.
Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos— Noticias Cartagena (@cartagena_hoy) January 22, 2026
📹RRSS pic.twitter.com/OC2ZHJwMRs
Tres ferits després del xoc d'un tren de via estreta amb el braç d'una grua a Alumbres (Múrcia). No hi ha hagut descarrilament i ADIF informa que el servei entre Cartagena i Los Nietos està ara interromput. pic.twitter.com/oBK8ZPWWRU— Catalan Papers (@catalanpapers) January 22, 2026
