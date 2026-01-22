Ασαφές το περιεχόμενο της συζήτησης Τραμπ - Ρούτε για τη Γροιλανδία: Πρόταση για τη βάση Πιτουφίκ στα πρότυπα της Κύπρου

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ φέρεται να πρότεινε στις ΗΠΑ την πλήρη κυριαρχία της στρατιωτικής βάσης στη Γροιλανδία, στα πρότυπα των δύο βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο - Στο τραπέζι η αναθεώρηση της συμφωνίας του 1951 και η προοπτική δημικουργίας αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης από το ΝΑΤΟ