Ρούτε: Συζητήσαμε με τον Τραμπ τρόπους να μείνει ασφαλής η Αρκτική, οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Ρούτε Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία

Ρούτε: Συζητήσαμε με τον Τραμπ τρόπους να μείνει ασφαλής η Αρκτική, οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία

«Θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη νήσο» δήλωσε ο γγ του ΝΑΤΟ

Ρούτε: Συζητήσαμε με τον Τραμπ τρόπους να μείνει ασφαλής η Αρκτική, οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης