Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, ερευνούν ενδοοικογενειακό επεισόδιο οι Αρχές
Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, ερευνούν ενδοοικογενειακό επεισόδιο οι Αρχές
Τα θύματα είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ ένα άτομο έχει τραυματιστεί και βρίσκεται στο νοσοκομείο - Ο ύποπτος εγκατέλειψε την περιοχή χρησιμοποιώντας όχημα που ανήκει στον δήμο
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ένοπλη επίθεση σε μικρή πόλη της Νέα Νότια Ουαλία, στην Αυστραλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ένα ακόμη άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.
Η εφημερίδα Sydney Morning Herald μεταδίδει ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο Seven News ανέφερε ότι ο ύποπτος φέρεται να εγκατέλειψε την περιοχή χρησιμοποιώντας όχημα που ανήκει στον τοπικό δήμο
Όπως μεταδίδει το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Lake Cargelligo περίπου στις 16:40 τοπική ώρα, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην Walker Street, κοντά στη Yelkin Street, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας.
Οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο και εξακολουθεί να κινείται ελεύθερος. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.
Η Lake Cargelligo βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκους. Το αιματηρό περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Bondi Beach, στο Σίδνεϊ, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, γεγονός που είχε προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα εάν ο δράστης είναι γνωστός στα θύματα ή εάν υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι για την περιοχή.
Η εφημερίδα Sydney Morning Herald μεταδίδει ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο Seven News ανέφερε ότι ο ύποπτος φέρεται να εγκατέλειψε την περιοχή χρησιμοποιώντας όχημα που ανήκει στον τοπικό δήμο
Όπως μεταδίδει το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Lake Cargelligo περίπου στις 16:40 τοπική ώρα, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην Walker Street, κοντά στη Yelkin Street, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας.
Οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο και εξακολουθεί να κινείται ελεύθερος. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.
⚠️ Important— Open News© (@OpenNewNews) January 22, 2026
NSW Police have confirmed three people, two women and a man, have died in Lake Cargelligo in New South Wales after it was reported a gunman opened fire. https://t.co/i1DGdOPodO pic.twitter.com/8KmC7ahqjN
Η Lake Cargelligo βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκους. Το αιματηρό περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Bondi Beach, στο Σίδνεϊ, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, γεγονός που είχε προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα εάν ο δράστης είναι γνωστός στα θύματα ή εάν υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι για την περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα