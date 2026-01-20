Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στη Βαρκελώνη μετά την τραγωδία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από κατάρρευση τοιχίου
Τα περιστατικά φαίνεται ότι οφείλονται στις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες
Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε αργά την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.
Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, μεταξύ των οποίων ο μηχανοδηγός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.
Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.
Η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Ελλάδα), αναφέρει η el Pais. Σύμφωνα με τις πρώτες υποθέσεις, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες.
Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.
Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες.
Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.
Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.
Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.
