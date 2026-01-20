Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Σταθεροποιήθηκε το έδαφος, δύο γερανοί στο σημείο της τραγωδίας

Κλείσιμο

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι εργασίες στη «ζώνη μηδέν» του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της Ισπανίας, στο σημείο όπου το απόγευμα της Κυριακής συρμός της ιδιωτικής εταιρείαςμε κατεύθυνση προς Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο των Κρατικών Σιδηροδρόμων -που εκτελούσε δρομολόγιο προς. Ένα πολυπληθές κλιμάκιο επαγγελματιών από δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες εργάζεται από τη νύχτα της Δευτέρας, με διπλό στόχο: τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων και τη διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.Ήδη, έχουν γίνει εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, ενώ δύο γερανοί έχουν φτάσει στον τόπο της τραγωδίας με σκοπό να σηκώσουν τα βαγόνια, κατά τη διεθνή πρακτική σε περίπτωση τέτοιων δυστυχημάτων.Κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ακόμη μια σορός (είχαν εντοπιστεί άλλες δύο) κάτω από τα ανατραπέντα βαγόνια, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμό των θυμάτων στουςτην ώρα που παραμένουνδηλώσεις αγνοουμένων. Παράλληλα, σε βάθος χρόνου, το σχέδιο προβλέπει την πλήρη απομάκρυνση του σιδηροδρομικού υλικού, την αποκατάσταση των υποδομών και την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, η οποία - σύμφωνα με τηαναμένεται από τιςΣτο σημείο έχουν αναπτυχθεί δύο τεράστιοι γερανοί, ικανότητας ανύψωσης 300 και 400 τόνων αντίστοιχα. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα El Pais ο επικεφαλής των εργασιών της εταιρείας που βρίσκεται στο σημείο,οι γερανοί έφτασαν τη Δευτέρα υπό τη συνοδεία της, ακολουθώντας μια χωμάτινη διαδρομή.Παρά τις δυσκολίες του εδάφους στον τόπο του δυστυχήματος οι δύο γερανοί σταθεροποιήθηκαν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η ανύψωση του βαγονιού νούμερο 8 του συρμού της Iryo, του μοναδικού που είχε ανατραπεί πάνω στις γραμμές. Υπενθυμίζεται, ότι και στην τραγωδία των Τεμπών, το έδαφος είχε σταθεροποιηθεί προκειμένου να εργαστούν οι γερανοί, πράγμα που στη συνέχεια προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έγινε γνωστό ως «μπάζωμα».Τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το βαγόνι στην Ισπανία, εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή των εργασιών.Όπως δήλωσε το πρωί ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, σε συνέντευξή του στο RNE, το βάρος της σημερινής επιχείρησης πέφτει στο βαγόνι 6, το οποίο εκτροχιάστηκε πρώτο και θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση των αιτίων του δυστυχήματος. Το συγκεκριμένο βαγόνι έχει ακινητοποιηθεί κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας και δεν πρόκειται να μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εξέτασή του. Πηγές αναφέρουν πως σε αυτά τα δύο βαγόνια βρίσκονταν περίπου 50 άτομα.Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί της αστυνομίας θα προχωρήσουν σε λεπτομερή φωτογράφιση και συλλογή κρίσιμων δειγμάτων, καθώς το συγκεκριμένο βαγόνι ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που εξηγούν το πώς και το γιατί έγινε ο εκτροχιασμός. Μόλις ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα, θα επιτραπεί η μετακίνηση του υλικού για την αποδέσμευση της γραμμής.