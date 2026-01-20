Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Σταθεροποιήθηκε το έδαφος, δύο γερανοί στο σημείο της τραγωδίας
Ο εντοπισμός σορού κάτω από το μοναδικό βαγόνι που εκτροχιάστηκε πάνω στις γραμμές, σταμάτησε τις εργασίες ανύψωσης των βαγονιών - Πότε θα επανεκκινήσουν, τι εκτιμήσεις γίνονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
Ήδη, έχουν γίνει εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, ενώ δύο γερανοί έχουν φτάσει στον τόπο της τραγωδίας με σκοπό να σηκώσουν τα βαγόνια, κατά τη διεθνή πρακτική σε περίπτωση τέτοιων δυστυχημάτων.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ακόμη μια σορός (είχαν εντοπιστεί άλλες δύο) κάτω από τα ανατραπέντα βαγόνια, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμό των θυμάτων στους 41 νεκρούς, την ώρα που παραμένουν 43 δηλώσεις αγνοουμένων. Παράλληλα, σε βάθος χρόνου, το σχέδιο προβλέπει την πλήρη απομάκρυνση του σιδηροδρομικού υλικού, την αποκατάσταση των υποδομών και την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, η οποία - σύμφωνα με τη Renfe αναμένεται από τις 2 Φεβρουαρίου.
Nuestros especialistas del Servicio Cinológico siguen en el lugar del #AccidenteFerroviarioAdamuz intentando recopilar evidencias para la identificación de todas las víctimas e investigación del accidente ferroviario.#GuardiaCivil pic.twitter.com/V8SJGH1H5i— Guardia Civil (@guardiacivil) January 20, 2026
Δύο γιγαντιαίοι γερανοί σε δύσκολες συνθήκες
Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δύο τεράστιοι γερανοί, ικανότητας ανύψωσης 300 και 400 τόνων αντίστοιχα. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα El Pais ο επικεφαλής των εργασιών της εταιρείας που βρίσκεται στο σημείο, Ραφαέλ Μαρίν, οι γερανοί έφτασαν τη Δευτέρα υπό τη συνοδεία της Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας (Guardia Civil), ακολουθώντας μια χωμάτινη διαδρομή.
Παρά τις δυσκολίες του εδάφους στον τόπο του δυστυχήματος οι δύο γερανοί σταθεροποιήθηκαν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η ανύψωση του βαγονιού νούμερο 8 του συρμού της Iryo, του μοναδικού που είχε ανατραπεί πάνω στις γραμμές. Υπενθυμίζεται, ότι και στην τραγωδία των Τεμπών, το έδαφος είχε σταθεροποιηθεί προκειμένου να εργαστούν οι γερανοί, πράγμα που στη συνέχεια προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έγινε γνωστό ως «μπάζωμα».
Τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το βαγόνι στην Ισπανία, εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή των εργασιών.
La Guardia Civil ha concluido ya la inspección ocular de los vagones 7 y 8 del Iryo https://t.co/LoiQI09dxA 🎥@jaalba10 pic.twitter.com/IiRD5400zj— Cadena SER (@La_SER) January 20, 2026
Κρίσιμος ρόλος του βαγονιού 6 στην έρευνα
Όπως δήλωσε το πρωί ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε, σε συνέντευξή του στο RNE, το βάρος της σημερινής επιχείρησης πέφτει στο βαγόνι 6, το οποίο εκτροχιάστηκε πρώτο και θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση των αιτίων του δυστυχήματος. Το συγκεκριμένο βαγόνι έχει ακινητοποιηθεί κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας και δεν πρόκειται να μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εξέτασή του. Πηγές αναφέρουν πως σε αυτά τα δύο βαγόνια βρίσκονταν περίπου 50 άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί της αστυνομίας θα προχωρήσουν σε λεπτομερή φωτογράφιση και συλλογή κρίσιμων δειγμάτων, καθώς το συγκεκριμένο βαγόνι ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που εξηγούν το πώς και το γιατί έγινε ο εκτροχιασμός. Μόλις ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα, θα επιτραπεί η μετακίνηση του υλικού για την αποδέσμευση της γραμμής.
La Guardia Civil, con la ayuda del Servicio Cinológico y el SECRIM, continúa revisando la zona y los vagones de los trenes #Iryo y #Alvia accidentados en Adamuz (Córdoba). #AccidenteFerroviario #Adamuz #Descarrilamiento#AccidenteFerroviarioAdamuz #Córdoba pic.twitter.com/uDFleOrG6c— Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) January 20, 2026
Δύσβατο το έδαφος και κίνδυνος καθυστερήσεων
Ενώ οι γερανοί εργάζονται στο σημείο του συρμού της Iryo, συνεργεία επιχειρούν και κοντά στον συρμό Alvia της Renfe, ο οποίος κατέληξε σε πρανές. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατο, με θάμνους και δέντρα, γεγονός που δυσχεραίνει τη σταθεροποίηση του χώρου. «Είναι μια πολύ απότομη περιοχή», υπογράμμισε ο Όσκαρ Πουέντε, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των χειρισμών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας προβλέπει βροχοπτώσεις από το μεσημέρι της Τετάρτης.
Νοσηλείες, αγνοούμενοι και οι τρεις μηχανοδηγοί
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 39 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι – 35 ενήλικες και τέσσερα παιδιά. Από αυτούς, 13 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς της Κόρδοβα, πέντε σε μονάδες εντατικής φροντίδας και οκτώ σε απλούς θαλάμους. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της Κόρδοβα και της Ουέλβα.
Στα δύο τρένα επέβαιναν τρεις μηχανοδηγοί. Ο μηχανοδηγός του Alvia, ο 27χρονος Πάμπλο από το Αλκορκόν, σκοτώθηκε ακαριαία. Ο μηχανοδηγός του Iryo βγήκε αλώβητος, ενώ ένας τρίτος οδηγός, που επέβαινε ως επιβάτης, επίσης δεν τραυματίστηκε.
