Μεσολάβησαν 20" από τον εκτροχιασμό ως τη σύγκρουση των τρένων στην Κόρδοβα, λέει ο πρόεδρος των Κρατικών Σιδηροδρόμων της Ισπανίας

Ο πρόεδρος της Renfe εξήγησε γιατί δεν πρόλαβε να ενεργοποιηθεί κάποιο σύστημα ασφαλείας - Για «παράξενο και δύσκολο» δυστύχημα, μίλησε ο υπουργός Μεταφορών - Συνδικάτο μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για φθορές στις σιδηρογραμμές



Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, μετά τον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας Iryo της ιδιωτικής εταιρείας Adif και τη σύγκρουσή του με συρμό της εθνικής κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ισπανίας (Renfe) τύπου Alvia που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Το δυστύχημα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 39 ανθρώπους και χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα σοβαρότερα των τελευταίων δεκαετιών στην Ιβηρική.



Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες ντε Ερέδια, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο συρμός της προσέκρουσε στο εκτροχιασμένο τρένο της Iryo. Όπως ανέφερε σε συνεντεύξεις του σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τη στιγμή που το τρένο Iryo 6189 εκτροχιάστηκε - για λόγους που παραμένουν άγνωστοι - μέχρι τη σύγκρουση με τον Alvia μεσολάβησαν μόλις 20 δευτερόλεπτα, χρόνος που αποδείχθηκε ανεπαρκής για την ενεργοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ασφαλείας.







Ο μηχανοδηγός του Alvia, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ντε Ερέδια, κινούνταν με ταχύτητα άνω των 205 χιλιομέτρων την ώρα – ταχύτητα πάντως χαμηλότερη από το ανώτατο όριο που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής. Παράλληλα, δεν φαίνεται να υπήρξε χρόνος ούτε για την ενεργοποίηση των αυτοματοποιημένων συστημάτων που ανιχνεύουν κατειλημμένη γραμμή και επιβάλλουν ακινητοποίηση των διερχόμενων τρένων.



Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το δυστύχημα «παράξενο και δύσκολο να εξηγηθεί», σημειώνοντας ότι οι εργασίες στο σημείο της σύγκρουσης επικεντρώνονται πλέον στην αποσαφήνιση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε. Τεχνικά κλιμάκια των εμπλεκόμενων εταιρειών βρίσκονται ήδη στο πεδίο, ενώ το τεχνικό σκέλος της έρευνας θα αναλάβει η CIAF, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων που υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών. Το δικαστικό μέρος της υπόθεσης θα κριθεί από το Πολιτικό και Ανακριτικό Τμήμα του Δικαστηρίου Πρωτοδικείου της Μοντόρο, στην Κόρδοβα.



Σύμφωνα με την Adif, το δυστύχημα σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα της γραμμής, το οποίο είχε ανανεωθεί μόλις τον Μάιο του 2025 στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Το τρένο της, Iryo, ήταν μοντέλο ETR 1000 Frecciarossa 1000 της Hitachi, βάρους περίπου 500 τόνων, κατασκευασμένο στην Ιταλία. Στο δρομολόγιο επέβαιναν 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και ένας μηχανοδηγός. Ο συρμός κατασκευάστηκε το 2022 και είχε υποβληθεί στην τελευταία του συντήρηση στις 15 Ιανουαρίου, στα εργαστήρια της Renfe στη Σάντα Καταλίνα, όπου η Hitachi διαθέτει παραχωρημένες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό.



Η Iryo αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία από τον Νοέμβριο του 2022, οπότε και ξεκίνησε τη λειτουργία της. Ελέγχεται κατά 51% από το ιταλικό Δημόσιο μέσω της κρατικής εταιρείας Ferrovie dello Stato, ενώ βασικοί μέτοχοι είναι επίσης η αεροπορική εταιρεία Air Nostrum, με ποσοστό 25%, και η ισπανική εταιρεία παραχωρήσεων υποδομών Globalvía, με 24%.



Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα, στις 9 Ιανουαρίου, η τρίτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά υψηλής ταχύτητας, η Ouigo, είχε αποσύρει τα δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες χωρίς σύνδεση. Η Renfe είχε τότε ενισχύσει τα δρομολόγιά της, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς διαδρόμους της χώρας.



Συνδικάτο μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για φθορές στις σιδηρογραμμές



Συνδικάτο των Ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters.



Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.



Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.