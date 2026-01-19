Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στην Ισπανία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα: Θα μάθουμε την αλήθεια, λέει ο Σάντσεθ
Τουλάχιστον 39 νεκροί - 12 τραυματίες παραμένουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας
Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον πρωθυπουργό της χώρας να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.
«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».
Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.
