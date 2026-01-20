Ο Τραμπ δημοσίευσε ιδιωτικό μήνυμα του Μακρόν που του έγραφε «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» και απειλεί τη Γαλλία με δασμούς 200%

Ο Τραμπ λέει πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούτε του ΝΑΤΟ αναφορικά με τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ απειλεί να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας

Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο ανέφερε ότι το γραπτό μήνυμα που κοινοποίησε ο Τραμπ είναι αυθεντικό.Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης σε έκτακτη σύνοδο, μετά τις απειλές του Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε αρκετές χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της απαίτησής του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω - Σ' αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.Χθες στο Truth Social ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social και ένα γραπτό μήνυμα που είχε λάβει από τον Ρούτε.«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ, αυτό που καταφέρατε σήμερα στη Συρία είναι απίστευτο. Θα εκμεταλλευτώ τις εμφανίσεις μου στα μέσα ενημέρωσης στο Νταβός για να αναδείξω το έργο σας εκεί, στη Γάζα και στην Ουκρανία. Δεσμεύομαι να βρεθεί ένας δρόμος προς τα εμπρός για τη Γροιλανδία. Ανυπομονώ να σας συναντήσω.Με εκτίμηση,Μαρκ.»Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη--κρασιά και σαμπάνιες--από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.