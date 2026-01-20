Ο Τραμπ εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι «δεν θα αντισταθούν πολύ» στο σχέδιο του για απόκτηση της Γροιλανδίας
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε χθες βράδυ πως προσκάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του και απείλησε να επιβάλλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες
«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.
Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.
«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επιπλέον το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων. «Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη--κρασιά και σαμπάνιες--από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του. «Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.
Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.
