Ο Τραμπ εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι «δεν θα αντισταθούν πολύ» στο σχέδιο του για απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε χθες βράδυ πως προσκάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του και απείλησε να επιβάλλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες