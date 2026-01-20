Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Καταρρέει ο κινεζικός τουρισμός στην Ιαπωνία λόγω διπλωματικής έντασης
Μείωση 45% στις αφίξεις τον Δεκέμβριο του 2025 – Καθοριστικό ρόλο παίζει η κλιμάκωση της έντασης Τόκιο–Πεκίνου με φόντο την Ταϊβάν
Κατακόρυφη πτώση σημείωσε ο αριθμός των Κινέζων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ιαπωνία τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς μειώθηκε κατά 45% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών.
Η εξέλιξη αποδίδεται στο επιβαρυμένο διπλωματικό κλίμα ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο. Οι σχέσεις των δύο χωρών εισήλθαν σε τροχιά έντασης τον Νοέμβριο, όταν η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας κατά της Ταϊβάν.
Οι Κινέζοι τουρίστες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ιαπωνικής τουριστικής βιομηχανίας, τόσο σε αριθμό επισκεπτών όσο και σε επίπεδο δαπάνης. Η απότομη πτώση των αφίξεων εγείρει ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις, εφόσον η διπλωματική κρίση παραταθεί.
Το μήνυμα του Πεκίνου προς τους πολίτες τουΗ αντίδραση της Κίνας ήταν άμεση. Το Πεκίνο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια, κάλεσε τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια προς την Ιαπωνία, μια σύσταση που φαίνεται πως είχε άμεσο και αισθητό αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα της χώρας.
