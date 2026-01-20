Καταρρέει ο κινεζικός τουρισμός στην Ιαπωνία λόγω διπλωματικής έντασης
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Κίνα Τουρισμός

Καταρρέει ο κινεζικός τουρισμός στην Ιαπωνία λόγω διπλωματικής έντασης

Μείωση 45% στις αφίξεις τον Δεκέμβριο του 2025 – Καθοριστικό ρόλο παίζει η κλιμάκωση της έντασης Τόκιο–Πεκίνου με φόντο την Ταϊβάν

Καταρρέει ο κινεζικός τουρισμός στην Ιαπωνία λόγω διπλωματικής έντασης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κατακόρυφη πτώση σημείωσε ο αριθμός των Κινέζων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ιαπωνία τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς μειώθηκε κατά 45% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών.

Η εξέλιξη αποδίδεται στο επιβαρυμένο διπλωματικό κλίμα ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο. Οι σχέσεις των δύο χωρών εισήλθαν σε τροχιά έντασης τον Νοέμβριο, όταν η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας κατά της Ταϊβάν.

Το μήνυμα του Πεκίνου προς τους πολίτες του

Η αντίδραση της Κίνας ήταν άμεση. Το Πεκίνο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια, κάλεσε τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια προς την Ιαπωνία, μια σύσταση που φαίνεται πως είχε άμεσο και αισθητό αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα της χώρας.

Οι Κινέζοι τουρίστες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ιαπωνικής τουριστικής βιομηχανίας, τόσο σε αριθμό επισκεπτών όσο και σε επίπεδο δαπάνης. Η απότομη πτώση των αφίξεων εγείρει ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις, εφόσον η διπλωματική κρίση παραταθεί.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης