Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε ακτή στη Βρετανία

Και στις δύο περιπτώσεις τα κιβώτια έπεσαν στη θάλασσα έπειτα από καταιγίδα.

Χιλιάδες προτηγανισμένες πατάτες αλλά και κρεμμύδια κατέκλυσαν παραλία στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν έπεσαν στη θάλασσα από πλοία.Η επιχείρηση καθαρισμού άρχισε έπειτα από την πτώση εμπορευματοκιβωτίων από δύο φορτηγά πλοία στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου.Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν με σακούλες στα χέρια για να μαζέψουν τα τρόφιμα που ξεβράστηκαν στις ακτές.Το περιστατικό είχε και περιβαλλοντικές συνέπειες.Οι φώκιες και άλλα θαλάσσια ζώα συχνά μπερδεύουν το πλαστικό με κάποια τροφή, ειδικά τις πλαστικές σακούλες που μπορούν να μοιάζουν με μέδουσες στο νερό, λένε περιβαλλοντικές ομάδες που επισημαίνουν ότι οι πατάτες και τα κρεμμύδια κατέληξαν λίγα μέτρα