Κάλλας: Να σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία
Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική θεωρεί ότι είναι καθοριστικό βήμα για να μην βυθιστεί εκ νέου στο χάος η περιοχή
Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, κάλεσε σήμερα να «σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες» στη Συρία, την επομένη της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.
«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των μεταβατικών συριακών αρχών και των ΣΔΔ είναι ένα καθοριστικό βήμα προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί εκ νέου στην αναταραχή», δήλωσε ενώ οι μάχες συνεχίστηκαν σήμερα.
#EU - All military activities must cease immediately, de-escalation commitments must be fully respected, and civilians must be protected. #Syriahttps://t.co/G6xAAyczNX— Bassam Alahmad بسام الأحمد (@BassamAlahmed) January 19, 2026
