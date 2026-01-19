Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Συρία: Κουρδικές δυνάμεις αναφέρουν πως τουρκικά drones έπληξαν την πόλη Χάσακα
Διαψεύδουν οι τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας - Βομβαρδισμοί κοντά στην Ράκα, στον βορρά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και μια ΜΚΟ
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανέφεραν σήμερα πως τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Χάσακα στη βορειοανατολική Συρία.
Πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας διαψεύδουν τον ισχυρισμό, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Στο βόρειο τμήμα της Συρίας επικρατεί αναταραχή λόγω των συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και κούρδων μαχητών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή.
Η Τουρκία, ισχυρός σύμμαχος της νέας ηγεσίας στη Δαμασκό, διεξήγαγε από το 2016 πολυάριθμες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.
Βομβαρδισμοί κοντά στην Ράκα
Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το βράδυ μεταξύ των στρατευμάτων της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, σε προάστιο της Ράκα, που επίσης αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμών, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη Ράκα, στη βόρεια Συρία, μετέδωσε ότι άκουσε σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν στρατιωτική θέση των ΣΔΔ βορείως της πόλης, την επομένη της ανακοίνωσης μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.
Κουρδική πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί ότι απευθείας διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ του Σύρου πρόεδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του επικεφαλής των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες.
