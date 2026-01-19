Συρία: Κουρδικές δυνάμεις αναφέρουν πως τουρκικά drones έπληξαν την πόλη Χάσακα

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι, ανέφεραν σήμερα πως τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόληστη βορειοανατολική Συρία.Πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας διαψεύδουν τον ισχυρισμό, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.Στο βόρειο τμήμα τηςεπικρατεί αναταραχή λόγω των συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και κούρδων μαχητών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή.Η Τουρκία, ισχυρός σύμμαχος της νέας ηγεσίας στη, διεξήγαγε από το 2016 πολυάριθμες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το βράδυ μεταξύ των στρατευμάτων της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, σε προάστιο της Ράκα, που επίσης αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμών, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη Ράκα, στη βόρεια Συρία, μετέδωσε ότι άκουσε σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν στρατιωτική θέση των ΣΔΔ βορείως της πόλης, την επομένη της ανακοίνωσης μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.Κουρδική πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί ότι απευθείας διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ του Σύρου πρόεδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του επικεφαλής των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες.