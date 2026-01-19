Προτεραιότητα ο διάλογος και όχι η κλιμάκωση, το μήνυμα Κομισιόν σε Τραμπ για τους δασμούς

«Προτεραιότητα για την ΕΕ είναι ο διάλογος και όχι η κλιμάκωση», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρουγια επιβολή πρόσθετων δασμών, από την 1η Φεβρουαρίου, σε έξι χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί για τον έλεγχο τηςΣτο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουσυγκαλεί έκτακτη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών τηνστιςστις, με αντικείμενο το συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης.Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Τύπο, ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίουυπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαβουλεύσεις» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της Προέδρου της Επιτροπήςαπό τις οποίες «έχει καταστεί σαφές ότι η προτεραιότητα είναι η εμπλοκή, η αποκλιμάκωση και η αποφυγή της επιβολής δασμών». Όπως εξήγησε, μια κλιμάκωση της έντασης θα έβλαπτε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «η ΕΕ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό διατλαντικό της συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ».Ερωτηθείς αν η ΕΕ εξετάζει την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ, ουπογράμμισε ότι «η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και είναι έτοιμη να απαντήσει, κάνοντας ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα». Παράλληλα τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα και επανέλαβε ότι «προτεραιότητά μας είναι η συνεργασία και όχι η κλιμάκωση», σημειώνοντας ότι «μερικές φορές η πιο υπεύθυνη μορφή ηγεσίας είναι η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα».Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ τηςκαι τουστο οικονομικό φόρουμ τουτις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης.Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης των ευρωπαϊκών αντιμέτρων σε αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα,, τα οποία είχαν ανασταλεί μετά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας, το καλοκαίρι του 2025, ουπενθύμισε ότι η αναστολή αυτών των μέτρων λήγει αυτομάτως στις 6 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη, δεν αποφασίσει την παράταση της αναστολής, τα αντίμετρα της ΕΕ θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη επί αυτού του θέματος», υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.