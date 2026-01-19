Ο Βασιλιάς Φελίπε μίλησε από την Αθήνα για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ελπίζουμε οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας , ο Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια βρίσκονται στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης και σε δήλωσή τους σε ΜΜΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και ανησυχία για το τρομερό δυστύχημα με τη σύγκρουση τρένων στην Αδαμούθ.

Όπως ανέφερε ο βασιλιάς της Ισπανίας σε δηλώσεις του στον Τύπο, οι επιχειρήσεις διάσωσης φαίνεται πως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και από χθες το βράδυ βρίσκονται σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της κυβέρνησης και την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας για να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι θα επιστρέψουν στην Ισπανία το συντομότερο δυνατό.



«Κατανοώ την απόγνωση των οικογενειών και τον αριθμό των τραυματιών που έχουν υποστεί αυτό το ατύχημα. Είμαστε όλοι πραγματικά ανήσυχοι, ελπίζουμε να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.





Los Reyes Felipe VI y Letizia, desde Atenas: "La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".



Los Reyes han anticipado su regreso desde Atenas para estar en Córdoba.https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/gWehcBj5LP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 19, 2026







Από την πλευρά της, η Λετίθια δήλωσε: «Ακούγαμε το ραδιόφωνο μέχρι τώρα και πράγματι οι τεχνικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αναζητούν πιθανά θύματα. Η προτεραιότητα τώρα είναι να φροντίσουμε, να συνοδεύσουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτό το φρικτό δυστύχημα».



«Γνωρίζουμε ότι πολλοί κάτοικοι του Αδαμούθ έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους, στο μέτρο του δυνατού, επί τόπου», πρόσθεσε ο βασιλιάς, ο οποίος εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» του προς τους κατοίκους του χωριού της Κόρδοβα.



Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, οι δύο τους αναμένεται να βρίσκονται την Τρίτη στην Κόρδοβα για να συνοδεύσουν τα θύματα του τραγικού ατυχήματος, ακυρώνοντας την παρουσία τους στην τελετή απονομής των Μεταλλίων Καλών Τεχνών, την οποία επρόκειτο να προεδρεύσουν αύριο στο Τολέδο.



