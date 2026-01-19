Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Στους 39 οι νεκροί, «εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα» λέει ο υπουργός Μεταφορών

Το τρένο που εκτροχιάστηκε είχε περάσει από επιθεώρηση πριν από 4 ημέρες

«Ταινία φρίκης»

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».Ο συρμός της Iryo που εκτροχιάστηκε την Κυριακή στο Αδαμούς (Κόρδοβα) είχε ελεγχθεί στις, δηλαδή μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, και είχε κατασκευαστεί το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.Σε ανακοίνωσή της, η Iryo ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – το Υπουργείο Μεταφορών, την Adif, την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία, την Αυτόνομη Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας (Junta de Andalucía) και τους δήμους Αδαμούθ και Κόρδοβα – και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αλληλεγγύη, την άμεση ανταπόκριση και τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή.Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται πλήρως στη διάθεση της επιτροπής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του ατυχήματος και ότι θα συνεργαστεί απόλυτα, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που θα της ζητηθούν.«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE. Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.