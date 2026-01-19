Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Στους 39 οι νεκροί, «εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα» λέει ο υπουργός Μεταφορών
Τα τελευταία βαγόνια συρμού που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός - 150 οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους σοβαρά
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύει το RTVE, πάνω από 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σοβαρά, όταν «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που εκτροχιάστηκαν και τα πρώτα βαγόνια και του τρένου της Renfe.
Από τους συνολικά 152 τραυματίες πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 24 σε σοβαρή κατάσταση (όλοι νοσηλευόμενοι), ενώ 123 άτομα φέρουν τραύματα ποικίλης βαρύτητας.
Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.
🚆💥 Accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)— PTV Málaga (@PTV_Malaga) January 18, 2026
Dos trenes de alta velocidad han descarrilado esta tarde tras una colisión en un desvío.
➡️ El Iryo 6189 (Málaga→Madrid) salió de la vía e invadió la contigua, implicando al LD AV 2384 (Madrid→Huelva), que también descarriló. pic.twitter.com/aOVUoymYwH
Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, ο Ισπανός υπουργός τόνισε επανειλημμένα ότι παραμένουν άγνωστα και ότι τη διαλεύκανσή τους θα αναλάβει η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, επισημαίνοντας ότι το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.
Επιπλέον, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής.
«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα· όλοι οι τεχνικοί και οι ειδικοί είναι αποσβολωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. «Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και θα ρίξει φως στα αίτια, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη», κατέληξε.
📹 Vídeo | "Todo volaba, no te da tiempo a saber lo que había pasado. Hubo gente que falleció en el momento, mi compañero de al lado mía no sabía dónde estaba", dice una pasajera afectada por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) https://t.co/4BSYHAB4E0 pic.twitter.com/jDZsFu25CI— EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026
Σάντσεθ: Νύχτα βαθιάς οδύνης
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.
Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».
Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026
Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.
Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que…
Το τρένο που εκτροχιάστηκε είχε περάσει από επιθεώρηση πριν από 4 ημέρες
Ο συρμός της Iryo που εκτροχιάστηκε την Κυριακή στο Αδαμούς (Κόρδοβα) είχε ελεγχθεί στις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, και είχε κατασκευαστεί το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.
Σε ανακοίνωσή της, η Iryo ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – το Υπουργείο Μεταφορών, την Adif, την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία, την Αυτόνομη Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας (Junta de Andalucía) και τους δήμους Αδαμούθ και Κόρδοβα – και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αλληλεγγύη, την άμεση ανταπόκριση και τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή.
Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται πλήρως στη διάθεση της επιτροπής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του ατυχήματος και ότι θα συνεργαστεί απόλυτα, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που θα της ζητηθούν.
«Ταινία φρίκης»
«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.
Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE. Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.
Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.
🔴Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "El accidente ha sido de un nivel de contundencia muy fuerte y probablemente nos encontremos cadáveres".— RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 19, 2026
▶https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/tmneHBeerO
Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.
Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).
Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.
