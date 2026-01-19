Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Στους 39 οι νεκροί, «εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα» λέει ο υπουργός Μεταφορών
Τα τελευταία βαγόνια συρμού που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός - 150 οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους σοβαρά

«Εξαιρετικά παράξενο» χαρακτήρισε ο υπουργός Μεταφορών Óσκαρ Πουέντε της Ισπανίας το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Ανδαλουσία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύει το RTVE, πάνω από 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σοβαρά, όταν «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που εκτροχιάστηκαν και τα πρώτα βαγόνια και του τρένου της Renfe. 

Από τους συνολικά 152 τραυματίες πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 24 σε σοβαρή κατάσταση (όλοι νοσηλευόμενοι), ενώ 123 άτομα φέρουν τραύματα ποικίλης βαρύτητας.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.


Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, ο Ισπανός υπουργός τόνισε επανειλημμένα ότι παραμένουν άγνωστα και ότι τη διαλεύκανσή τους θα αναλάβει η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, επισημαίνοντας ότι το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα· όλοι οι τεχνικοί και οι ειδικοί είναι αποσβολωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. «Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και θα ρίξει φως στα αίτια, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη», κατέληξε.

Σάντσεθ: Νύχτα βαθιάς οδύνης


Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Το τρένο που εκτροχιάστηκε είχε περάσει από επιθεώρηση πριν από 4 ημέρες


Ο συρμός της Iryo που εκτροχιάστηκε την Κυριακή στο Αδαμούς (Κόρδοβα) είχε ελεγχθεί στις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, και είχε κατασκευαστεί το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

Σε ανακοίνωσή της, η Iryo ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – το Υπουργείο Μεταφορών, την Adif, την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία, την Αυτόνομη Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας (Junta de Andalucía) και τους δήμους Αδαμούθ και Κόρδοβα – και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αλληλεγγύη, την άμεση ανταπόκριση και τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται πλήρως στη διάθεση της επιτροπής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του ατυχήματος και ότι θα συνεργαστεί απόλυτα, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που θα της ζητηθούν.

«Ταινία φρίκης»


«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE. Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.



Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.

