Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για φθορές στις γραμμές πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Ισπανικό συνδικάτο μηχανοδηγών προειδοποίησε τον σιδηροδρομικό φορέα Adif σε επιστολή τον περασμένο Αύγουστο για τη σοβαρή φθορά των σιδηροτροχιών, συμπεριλαμβανομένης αυτής όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα

εκτεταμένες φθορές στις γραμμές υψηλής ταχύτητας είχε λάβει μήνες πριν το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής η ADIF, σύμφωνα με επιστολή συνδικαλιστικής οργάνωσης μηχανοδηγών.



Όπως προκύπτει από την επιστολή, την οποία είδε το Reuters, συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει την ADIF ήδη από τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα με θανατηφόρο αποτέλεσμα.



λακκούβες, ανωμαλίες και φθορές στις γραμμές, καθώς και για ανισορροπίες στα εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, οι οποίες –όπως επισημαίνεται– προκαλούσαν συχνές βλάβες, ακινητοποιήσεις συρμών και ζημιές στα τρένα.



Η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από μέλος του συνδικάτου SEMAF, αναφέρει ότι οι μηχανοδηγοί είχαν ενημερώσει τον διαχειριστή του δικτύου «σε καθημερινή βάση» για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, χωρίς –όπως υποστηρίζεται– να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση ή λήψη μέτρων.



Βίντεο από drone δείχνουν την καταστροφή Βίντεο που καταγράφηκαν αμέσως μετά την τραγωδία δείχνουν διασώστες να επιχειρούν στο σημείο και επιβάτες να περιμένουν να βγουν από τα σπασμένα παράθυρα βαγονιών που είχαν ανατραπεί, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι



Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έδωσε στη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης, στα οποία διακρίνονται συντρίμμια κοντά σε σήραγγα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι προσπάθειες απεγκλωβισμού συνεχίζονται στο ένα από τα δύο τρένα, ενώ στο άλλο έχουν ολοκληρωθεί.



Δείτε πλάνα που δείχνουν το σημείο του δυστυχήματος από ψηλά:





🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Όσκαρ Πουέντε , προειδοποιεί ότι «ο αριθμός των νεκρών δεν είναι οριστικός», ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση.



Η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε από τη μεριά της ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.



Δείτε βίντεο από το εσωτερικό των συρμών λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση:





Κλείσιμο



Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ανήλθε σε 39, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.



Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).



Σοβαρές προειδοποιήσεις γιαστιςείχε λάβει μήνες πριν το θανατηφόροτης Κυριακής η ισπανική διαχειρίστρια υποδομών, σύμφωνα με επιστολή συνδικαλιστικής οργάνωσης μηχανοδηγών.Όπως προκύπτει από την επιστολή, την οποία είδε το Reuters,στηνείχε προειδοποιήσει την ADIF ήδη από τον περασμένο Αύγουστο γιαστις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα με θανατηφόρο αποτέλεσμα.Στο έγγραφο γίνεται λόγος για, καθώς και για ανισορροπίες στα εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, οι οποίες –όπως επισημαίνεται– προκαλούσαν συχνές βλάβες, ακινητοποιήσεις συρμών και ζημιές στα τρένα.Η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από μέλος του συνδικάτου SEMAF, αναφέρει ότι οι μηχανοδηγοί είχαν ενημερώσει τον διαχειριστή του δικτύου «σε καθημερινή βάση» για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, χωρίς –όπως υποστηρίζεται– να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση ή λήψη μέτρων.Βίντεο που καταγράφηκαν αμέσως μετά την τραγωδία δείχνουν διασώστες να επιχειρούν στο σημείο και επιβάτες να περιμένουν να βγουν από τα σπασμένα παράθυρα βαγονιών που είχαν ανατραπεί, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ανήλθε σε 39, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.







«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός», λέει επιβάτης

Ένας επιβάτης που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αργά το βράδυ της Κυριακής δήλωσε ότι η πρόσκρουση «έμοιαζε με σεισμό».



«Βρισκόμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμό και πράγματι το τρένο είχε εκτροχιαστεί», ανέφερε σε δημοσιογράφο της RTVE ο Σαλβαδόρ Χιμένεθ.



Ένας άλλος επιβάτης που ταξίδευε στο τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur: «Υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν, που ζητούσαν γιατρούς».





Δηλώσεις του Φελίπε από την Αθήνα

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, ο Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια βρίσκονται στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης και σε δήλωσή τους σε ΜΜΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και ανησυχία για το τρομερό δυστύχημα στην Αδαμούθ.



Όπως ανέφερε ο βασιλιάς σε δηλώσεις του στον Τύπο, οι επιχειρήσεις διάσωσης φαίνεται πως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και από χθες το βράδυ βρίσκονται σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της κυβέρνησης και την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας για να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι θα επιστρέψουν στην Ισπανία το συντομότερο δυνατό.







«Πολύ παράξενο δυστύχημα»



Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.



Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».



«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.



«Σήμερα είναι μια νύκτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.



Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.



Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.







«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».



Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.



Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.



Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.



Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).