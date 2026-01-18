Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 73 τραυματίες, «σαν ταινία τρόμου» λένε επιβάτες

Στα τρένα επέβαιναν πάνω από 300 άνθρωποι - Η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας από την Ανδαλουσία στη Μαδρίτη έχει ανασταλεί - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες