Σε κατάσταση πολιορκίας για 30 ημέρες η Γουατεμάλα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες

Επιθέσεις μετά τις εξεγέρσεις και τις ομηρίες σε φυλακές – Αντίποινα για τη μεταγωγή αρχηγών συμμοριών βλέπουν οι Αρχές - «Δεν θα συνθηκολογήσουμε», δηλώνει η κυβέρνηση -





Οι δολοφονίες σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις εξεγέρσεις και τις ομηρίες που εκδηλώθηκαν σε τρεις φυλακές της χώρας, όπου κρατούμενοι – μέλη συμμοριών – διαμαρτύρονταν για τη μεταγωγή των αρχηγών τους σε αυστηρότερα σωφρονιστικά ιδρύματα.







Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αντιποίνων και στόχευαν ευθέως τις δυνάμεις ασφαλείας.



«Άνανδρες επιθέσεις από τρομοκράτες» «Αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον θάνατο επτά ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι υπέστησαν άνανδρες επιθέσεις από αυτούς τους τρομοκράτες, σε αντίποινα για τις ενέργειες του κράτους της Γουατεμάλας εναντίον τους», δήλωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Όπως διευκρίνισε, άλλοι δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, ενώ ένας φερόμενος ως κακοποιός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.



Αρέβαλο: Σε κατάσταση πολιορκίας η χώρα για 30 ημέρες «Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια για 30 ημέρες από σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή)», προκειμένου «να εγγυηθούμε την προστασία και την ασφάλεια» των Γουατεμαλτέκων, είπε ο αρχηγός του κράτους Μπερνάρντο Αρέβαλο κατά τη διάρκεια έκτακτου διαγγέλματός του.



Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναστέλλει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ιδίως αυτά της συνάθροισης και των διαδηλώσεων, κι επιτρέπει συλλήψεις και ανακρίσεις χωρίς δικαστικές διαταγές. Θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου έχει την πλειοψηφία η αντιπολίτευση στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο.



Ο αρχηγός του κράτους ενημέρωσε επίσης ότι η αστυνομία ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο στις τρεις φυλακές όπου μέλη συμμοριών είχαν πάρει ομήρους συνολικά 46 ανθρώπους από προχθές Σάββατο.



«Αποκαταστάθηκε ο πλήρης έλεγχος του κράτους στις τρεις φυλακές όπου είχαν στασιάσει εγκληματίες» και πλέον οι κακοποιοί «γονατίζουν μπροστά στο ισχυρό κράτος, που τηρεί και επιβάλλει την τήρηση του νόμου», διαβεβαίωσε ο Αρέβαλο.



Πόλεμος συμμοριών στη Γουατεμάλα Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha βρίσκονται εδώ και χρόνια σε αιματηρή σύγκρουση για τον έλεγχο εδαφών στη Γουατεμάλα. Οι οργανώσεις αυτές κατηγορούνται για εκτεταμένες εκβιάσεις εμπόρων, μεταφορέων και πολιτών, με δολοφονίες όσων αρνούνται να πληρώσουν, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών και πλήθος άλλων εγκληματικών ενεργειών.



Από το πρωί του Σαββάτου, μέλη των δύο συμμοριών είχαν πάρει ομήρους 45 φρουρούς και έναν ψυχίατρο σε τρεις φυλακές, απαιτώντας τη μεταγωγή των αρχηγών τους σε φυλακές με λιγότερο αυστηρούς όρους κράτησης – αίτημα που απέρριψε κατηγορηματικά η κυβέρνηση.



«Δεν είμαι διατεθειμένος να συνθηκολογήσω, ούτε να τους παραχωρήσω προνόμια», ξεκαθάρισε ο κ. Βιγιέδα.



Την Κυριακή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής υψίστης ασφαλείας Renovación I, περίπου 75 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας εννέα φρουρούς που κρατούνταν όμηροι εκεί.



Παρά την επιχείρηση, μέλη συμμοριών εξακολουθούσαν να κρατούν χθες τουλάχιστον 28 ομήρους στο κέντρο κράτησης Fraijanes II και άλλους εννέα στο κέντρο κράτησης Preventivo, ανατολικά και στην περιφέρεια της πόλης της Γουατεμάλας αντίστοιχα, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.