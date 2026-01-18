Ερφάν Σολτανί: Ζει και σήμερα είδε την οικογένειά του, λέει Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν

Η ΜΚΟ Hengaw Organization for Human Rights, που θεωρείται γενικά αξιόπιστη, εξέδωσε την σχετική ανακοίνωση μετά τον κατακλυσμό του Διαδικτύου από αναρτήσεις ότι ο 26χρονος είχε δολοφονηθεί από το καθεστώς του Ιράν

Μετά τον ορυμαγδό δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με το εάν ο Ερφάν Σολτανί είναι ζωντανός η ΜΚΟ Hengaw σε ανάρτησή της αποκαλύπτει πως ο 26χρονος που έχει μετατραπεί στο πρόσωπο των πρόσφατων διαδηλώσεων είναι ζωντανός και σήμερα είχε επίσκεψη από την οικογένειά του στις φυλακές όπου κρατείται.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Hengaw Organization for Human Rights αναφέρει:



«Ζωντανός και σε σταθερή κατάσταση ο Ερφάν Σολτανί μετά από φόβους επικείμενης εκτέλεσης. Η Hengaw Organization for Human Rights έμαθε ότι η οικογένεια του έλαβε άδεια για μια σύντομη δια ζώσης επίσκεψη μαζί του σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, και επιβεβαίωσε ότι είναι εν ζωή και σε σταθερή φυσική κατάσταση.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες έντονης αγωνίας για την τύχη του 26χρονου. Ο Ερφάν Σολτανί, από το Φαρντίς του Καράτζ, συνελήφθη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιων διαδηλώσεων στο Καράτζ.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι έπρεπε να παρουσιαστεί στη φυλακή την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για μια «τελευταία επίσκεψη» πριν από την εκτέλεσή του - ένδειξη που ερμηνεύθηκε ως σαφής προαναγγελία επικείμενης θανατικής ποινής.



Η εκτέλεση, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί. Έπειτα από εκτεταμένες ανησυχίες και ερωτήματα, αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αρνήθηκαν στη συνέχεια ότι είχε εκδοθεί θανατική καταδίκη εις βάρος του.



Μέχρι τη σημερινή σύντομη επίσκεψη, η οικογένεια δεν είχε καμία άμεση ή επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Ερφάν Σολτανί βρισκόταν ακόμη στη ζωή».



Η ανάρτηση της Οργάνωσης:









Ποια είναι η Hengaw



Η Hengaw Organization for Human Rights είναι μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κουρδική προέλευση, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην καταγραφή και τεκμηρίωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το έργο της εστιάζει ιδιαίτερα στις κουρδικές περιοχές της χώρας, αλλά καλύπτει και υποθέσεις που αφορούν το σύνολο της ιρανικής επικράτειας.



Η Hengaw λειτουργεί ως παρατηρητήριο σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου η πρόσβαση διεθνών οργανισμών, ξένων δημοσιογράφων και ανεξάρτητων αποστολών είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Συλλέγει πληροφορίες μέσω τοπικών δικτύων, οικογενειών κρατουμένων, δικηγόρων και ακτιβιστών, καταγράφοντας συλλήψεις, εκτελέσεις, θανατικές ποινές, καταστολή διαδηλώσεων και παραβιάσεις δικαιωμάτων μειονοτήτων και γυναικών.