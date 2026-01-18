Ζει ο Ερφάν Σολτάνι; Η οικογένειά του ζητάει κάποια απόδειξη, αλλά οι Ιρανοί σιωπούν και το Διαδίκτυο κατακλύζεται από φήμες ότι τον σκότωσαν

Το ισραηλινό i24news έκανε λόγο για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 26χρονου μέσα στο κελί του

Η τύχη του διαδηλωτή που έγινε αναπάντεχα μοχλός πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το καθεστώς του Ιράν τέσσερις ημέρες μετά την προγραμματισμένη εκτέλεσή του – και την δημόσια επίσης αναφορά από την πλευρά του ΥΠΕΞ του Ιράν πως έχει αναβληθεί – αγνοείται.



Τις τελευταίες ώρες κυρίως μέσα από το Ισραήλ επικαλούμενα πηγές εντός της Τεχεράνης αναφέρουν πως ο ο Ερφάν Σολτάνι είναι νεκρός. Αρχικώς υπήρξε διαρροή πως το καθεστώς αψήφησε το τελεσίγραφο Τραμπ αναφορικά με τις εκτελέσεις και παρά τις επίσημες τοποθετήσεις προχώρησε εντός της φυλακής στην οποία κρατείται στην εκτέλεσή του για να υπάρξει νεότερη διαρροή στην οποία το επίσης ισραηλινό i24news έκανε λόγο για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Σολτάνι στο κελί του.



Σε αυτό το πλαίσιο η Ισραηλινή δημοσιογράφος Emily Schrader δημοσίευσε video στο οποίο μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης το οποίο διατηρεί σχέσεις με την οικογένεια Σολτάνι και βρίσκεται εκτός Ιράν στο οποίο μεταφέρει την έκκληση της οικογένειας να δοθούν άμεσα και πειστικά σημεία ζωής του Σολτάνι.



Σε αυτό εμφανίζεται επίσης να περιγράφει συνομιλία που είχε η ίδια με την οικογένεια του Σολτάνι στην οποία της μετέφεραν πως πιθανότατα ο διαδηλωτής είναι νεκρός και για αυτόν τον λόγο δεν τους δίνουν καν στοιχεία ούτε για το σημείο στο οποίο υποτίθεται πως κρατείται.



Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:



Οι φήμες και οι διαρροές φαίνεται να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και το Ιράν δεν δίνει την παραμικρή λεπτομέρεια αναφορικά με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.



Με δεδομένο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε προσωπικά με το θέμα και έχοντας ως βάση πως ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος κορύφωσε την περασμένη εβδομάδα την πίεση προς την Τεχεράνη εδράζοντας την αμερικανική ρητορική στο πρόσωπο του Σολτάνι, δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανο η Ουάσιγκτον να αναζητά ήδη στοιχεία και αποδείξεις ζωής του Σολτάνι μέσα από τις επίσημες διπλωματικές οδούς – άμεσες ή μέσω τρίτων. Δεν είναι επίσης σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να ζητήσει ο ίδιος ο Τραμπ τα συγκεκριμένα στοιχεία από την αρχή της νέας εβδομάδας, μίας εβδομάδας που συνδυάζεται και με την άφιξη στην περιοχή του Περσικού κόλπου του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Λίνκολν…



Επίσημα το Ιράν δεν έχει τοποθετηθεί αλλά μέσα από διαρροές σημειώνει πως «μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως το θέμα επαναφέρουν στην επιφάνεια ισραηλινά μέσα» χωρίς πάντως να απαντά με στοιχεία για το που βρίσκεται ο διαδηλωτής ο οποίος μετά την Μαχσά Αμίνι το 2019 έχει μετατραπεί στο πρόσωπο μίας μεγαλύτερης και πιο κομβικής εξέγερσης στο Ιράν.