Το Νόμπελ είναι «δεμένο» με τον βραβευμένο, υπενθυμίζει ξανά η επιτροπή απονομής στη Ματσάδο
Ανεξάρτητα από την τύχη που μπορεί να έχει το μετάλλιο, ο αρχικός νικητής είναι και παραμένει αυτός που καταγράφεται στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του η επιτροπή απονομής
Το Νόμπελ Ειρήνης παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο ή τον οργανισμό που ορίζεται ως ο νικητής, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, μία ημέρα αφότου η περσινή νικήτρια έδωσε μέρος του βραβείου της στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε χθες το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε στον Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε γι' αυτό.
Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε μια φωτογραφία του Τραμπ με την Ματσάδο, που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατάει ψηλά μια μεγάλη, χρυσή κορνίζα που έφερε το μετάλλιο.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να το κρατήσει.
Εκτός από το χρυσό μετάλλιο, το βραβείο της Ματσάδο περιελάμβανε δίπλωμα και 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (930.000 ευρώ).
«Ανεξάρτητα από την τύχη που μπορεί να έχει το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο, ο αρχικός νικητής είναι και παραμένει αυτός που καταγράφεται στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο φορέας απονομής των βραβείων.
«Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Αυτό σημαίνει ότι ένας βραβευμένος είναι ελεύθερος να κρατήσει, να χαρίσει, να πουλήσει ή να δωρίσει αυτά τα αντικείμενα», προστίθεται στην ανακοίνωση.
