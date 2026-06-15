Παιδί βρήκε κροταλία μέσα σε νηπιαγωγείο στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κροταλίας Φίδι Καλιφόρνια Νηπιαγωγείο

Παιδί βρήκε κροταλία μέσα σε νηπιαγωγείο στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο

Το φίδι απομακρύνθηκε προσεκτικά από το σημείο με ειδικό εξοπλισμό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Παιδί βρήκε κροταλία μέσα σε νηπιαγωγείο στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
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Παιδί σε νηπιαγωγείο στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια, βρήκε έναν κροταλία κουλουριασμένο μέσα σε μια παιδική κατασκευή. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε ένα νηπιαγωγείο στη γειτονιά Σάουγκους της Σάντα Κλαρίτα.

Το παιδί εντόπισε τον κροταλία μέσα σε ένα παιδικό σπίτι και ειδοποίησε αμέσως έναν δάσκαλο, όπως δήλωσε ο τοπικός ειδικός σε κροταλίες Κάρι Κουάσεν στο KTLA.




Το προσωπικό του σχολείου επικοινώνησε με τον Quashen, ειδικός στα φίδια, ο οποίος ανταποκρίθηκε για να απομακρύνει με ασφάλεια το φίδι πριν τραυματιστεί κανείς.

Το βίντεο που μοιράστηκε ο Quashen δείχνει τον κροταλία να έχει τυλιχτεί κοντά στη δομή του παιδότοπου, ενώ ο ίδιος τον συλλαμβάνει προσεκτικά χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό.
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