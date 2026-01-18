Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τέξας: Χειροπέδες σε πατέρα που ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του, το άγριο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
Τέξας: Χειροπέδες σε πατέρα που ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του, το άγριο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
Το κείμενο περιλαμβάνει ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ – Ο πατέρας σήκωσε το νήπιο και το γρονθοκόπησε
Απίστευτα βάναυση ήταν η συμπεριφορά ενός άνδρα στο Τέξας, που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της εξώπορτας να ξυλοκοπεί βάναυσα το τρίχρονο αγόρι του.
Αστυνομικοί κλήθηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων για να διερευνήσει την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουέικο, ο άνδρας που φαίνεται στο υλικό από την κάμερα να χτυπά ένα αγόρι είναι ο 29χρονος Πολ Θέιμς.
Στο βίντεο, ο 29χρονος φαίνεται να το σηκώνει και να το χτυπά τουλάχιστον 5 φορές στον κορμό με κλειστή γροθιά. Όταν το παιδί ακούγεται να κλαίει, ο άντρας το τράβηξε από το πρόσωπο και το ρώτησε «Θα σταματήσεις να παίζεις;». Στη συνέχεια απομακρύνεται παίρνοντας μαζί του το παιδί.
Η αστυνομία ανέφερε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και αργότερα πήρε εξιτήριο.
Ο Θέιμς παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Του απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, κακούργημα τρίτου βαθμού.
Παραμένει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε εγγύηση 200.000 δολάρια.
Αστυνομικοί κλήθηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων για να διερευνήσει την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουέικο, ο άνδρας που φαίνεται στο υλικό από την κάμερα να χτυπά ένα αγόρι είναι ο 29χρονος Πολ Θέιμς.
Στο βίντεο, ο 29χρονος φαίνεται να το σηκώνει και να το χτυπά τουλάχιστον 5 φορές στον κορμό με κλειστή γροθιά. Όταν το παιδί ακούγεται να κλαίει, ο άντρας το τράβηξε από το πρόσωπο και το ρώτησε «Θα σταματήσεις να παίζεις;». Στη συνέχεια απομακρύνεται παίρνοντας μαζί του το παιδί.
Waco Police Arrest Texas Father Over Viral Ring Doorbell Camera Footage— The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) January 18, 2026
Paul Thames, 29, was arrested and charged after turning himself in to Waco police following the viral video.
In the footage, Thames is seen with his 3-year-old son at the Legend Apartments.
The footage… pic.twitter.com/qn7iytf1tS
Η αστυνομία ανέφερε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και αργότερα πήρε εξιτήριο.
Ο Θέιμς παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Του απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, κακούργημα τρίτου βαθμού.
Παραμένει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε εγγύηση 200.000 δολάρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα